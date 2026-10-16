إنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

أعلنت شركة «قرقاش برايم» و«جينغ دونغ بروبرتي» JINGDONG Property، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول، التابعة لشركة «JD.com, Inc»، عن توقيع اتفاقية شراكة على هامش منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن الصينية.

وبموجب الاتفاقية، سيستثمر الطرفان في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة لإنشاء منشأة لوجستية، لتكون مركزاً إقليمياً للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الذي شهد مراسم التوقيع. وتؤكد هذه الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية «قرقاش برايم» الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها. كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية «D33».

وقال المؤسس لشركة «قرقاش برايم»، شهاب قرقاش: «يتمحور هذا المشروع المشترك مع (جينغ دونغ بروبرتي) حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «قرقاش برايم»، وليد حزاوي: «تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «جينغ دونغ بروبرتي»، كارل تشين: «تمثل الشراكة مع (قرقاش برايم) خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة (جينغ دونغ بروبرتي) في دولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية»، وأضاف: «ستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين».

وتدير «جينغ دونغ بروبرتي» أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية.