«دي بي ورلد» تطور منطقة اقتصادية خاصة في كينيا

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ومجموعة «جلف كاب أفريكا»، التي تتخذ من كينيا مقراً لها، اتفاقية لإنشاء مجمّع مومباسا الصناعي، الذي سيكون منطقةً اقتصاديةً خاصةً على مساحة 222 هكتاراً.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها، بحضور رئيس كينيا، ويليام ساموي روتو، استكمالاً للشراكة التي أعلنتها «دي بي ورلد» و«جلف كاب أفريكا»، مطلع أغسطس الماضي، بما يُعزّز توجه «دي بي ورلد» نحو توسيع استثماراتها في كينيا، وتطوير بنية تحتية صناعية ولوجستية متكاملة، تدعم حركة التجارة والاستثمار في منطقة شرق إفريقيا.

وأفادت «دي بي ورلد»، في بيان، أمس، بأن المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة، ستغطي مساحة 40 هكتاراً، حيث يهدف المشروع من خلال تصميمه إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قدرات التصنيع المحلية، وتعزيز الروابط بين الشركات الكينية والأسواق الإقليمية والدولية.

وأبدت أكثر من 60 شركة محلية ودولية اهتمامها بالحصول على مساحات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في استحداث أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.

كما يتوقع أن يفتح المشروع آفاقاً جديدة أمام الموردين ومقدمي الخدمات في كينيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يُعزّز ارتباط الشركات الكينية بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وخلال مراسم التوقيع، قال الرئيس الكيني: «يُجسّد توقيع هذه الاتفاقية بين (دي بي ورلد) وحكومة مقاطعة مومباسا و(جلف كاب) ما يمكن تحقيقه عندما تهيئ الحكومة بيئة مواتية لازدهار الأعمال، وسنواكب هذا الطموح الصناعي بتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسيته».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عيسى كاظم: «تُعدّ كينيا سوقاً استراتيجية لمجموعة موانئ دبي العالمية، وتعكس هذه الاتفاقية ثقتنا بإمكانات نموها على المدى الطويل»، وأضاف: «من خلال استثمارنا في مجمّع مومباسا الصناعي، نعمل على تطوير بنية تحتية تدعم حركة التجارة، وتجذب صناعات جديدة، وتسهّل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق في إفريقيا والعالم».