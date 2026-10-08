«دي بي ورلد» تتوسع في الهند باستثمار 52 مليون دولار

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مجدداً، التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال زيارة لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، عيسى كاظم، إلى الهند، يرافقه الرئيس التنفيذي للمجموعة، يوفراج نارايان، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفي إطار الزيارة، افتتح كاظم ونارايان المرحلة الثانية من «مجمع نهافا شيفا للأعمال»، التي ستضيف مليون قدم مربعة جديدة من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار، فيما توفر المرحلة الأولى من المجمع مليون قدم مربعة من مساحات التخزين أيضاً.

ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في «نهافا شيفا»، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة.

وشهدت الزيارة لقاء مع رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، غوراف دايال، ونائب رئيس الهيئة، رافيش كومار، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود، والتي بدأت باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات.

وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء «جواهر لال نهرو». وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.

وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.

وقال كاظم: «تعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها كدولة رائدة في التجارة العالمية». وأضاف: «يتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية».

وتابع كاظم: «يعكس توسع (مجمع نهافا شيفا للأعمال) ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».