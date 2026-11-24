قالت مجموعة ”دي بي ورلد“، إن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت رقماً قياسياً شهرياً جديداً في مناولة الحاويات، حيث تعاملت مع 242096 حاوية نمطية في أكتوبر 2026، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 221229 حاوية نمطية والمسجّل في يوليو الماضي.

وأضافت المجموعة في منشور لها، أن هذا الإنجاز يأتي في ظل استمرار برنامج التحديث الذي تنفذه الشركة بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة نحو 5 ملايين حاوية نمطية، مشيرة إلى أن هذه التطورات تسهم في ترسيخ مكانة جدة بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.

وتشكل محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من شبكة ”دي بي ورلد“ المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة الإسلامي بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع. كما تواصل ”دي بي ورلد“ تطوير مجمع جدة اللوجستي على مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء، ويدعم انسيابية حركة البضائع بكفاءة أكبر بين جدة والأسواق في مختلف أنحاء المملكة.