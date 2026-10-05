باستثمارات 1.8 مليار درهم.. «دبي كوميرسيتي» تستعد لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة

تواصل «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومجموعة «وصل»، ترسيخ موقعها منصةً متكاملةً لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، مع استعدادها لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة على مرحلتين بين الربع الأول من عام 2027، والربع الأخير من العام 2028، وبإجمالي استثمارات تجاوز 1.8 مليار درهم.

ثقة المستثمرين

وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تأتي المرحلة الثانية من (دبي كوميرسيتي) في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ قدرتها على النمو والتوسع واستباق احتياجات الاقتصاد الجديد، رغم المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المرونة والتنافسية واستشراف المستقبل، ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة».

وأضاف سموّه: «تعكس هذه التوسعة ثقة المستثمرين المتزايدة بدبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بنية اقتصادية متقدمة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، ومنصةً للشركات للنمو والتوسع إلى أسواق المنطقة والعالم».

نهج «دبي الأفعال»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة «دييز» رئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، الدكتور محمد الزرعوني: «تمثل المرحلة الثانية من توسعة (دبي كوميرسيتي) خطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة النمو وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتكنولوجيا. وتجسّد هذه المرحلة نهج (دبي الأفعال) في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، بما يعزز منظومة الأعمال والخدمات التي توفرها دبي كوميرسيتي للشركات». في السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، هشام عبدالله القاسم: «تعكس المرحلة الثانية من توسعة (دبي كوميرسيتي) متانة الشراكة الاستراتيجية بين (وصل) وسلطة (دييز) في تطوير مشاريع متكاملة تدعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي».

وأضاف: «مع استمرار نمو الطلب على قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ستوفر هذه التوسعة البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال اللازمة للشركات لتأسيس أعمالها وتنميتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي».

طلب قياسي

وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه «دبي كوميرسيتي» تسجيل مستويات قياسية من الطلب، بعدما بلغت نسبة الإشغال نحو 96% من المساحات المكتبية واللوجستية والتجزئة، بما يعكس جاذبية المنطقة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا، ويؤكد الحاجة إلى توسيع منظومتها المتكاملة من مساحات الأعمال والمرافق التجارية والخدمات اللوجستية المتخصصة.

وتشمل المرحلة الثانية تسليم عدد من المشاريع عبر المجمعات الثلاثة في دبي كوميرسيتي، وهي: «مجمع الأعمال» و«المجمع اللوجستي» و«المجمع الاجتماعي»، لتضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة، ويوسع منظومتها المتكاملة لخدمة الشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.

وتشمل التوسعة في «مجمع الأعمال» و«المجمع الاجتماعي»، إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للشركات. ويشمل «مجمع الأعمال» مساحات مكتبية ضمن ستة مبانٍ إضافية من المقرر تسليمها على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، والثانية في الربع الأول من عام 2028.

وفي «المجمع اللوجستي»، تتضمن المرحلة الثانية مبنى «ذا هايف» (The Hive) بمساحة 5600 متر مربع، الذي يجمع بين الخدمات اللوجستية والرقمية ومساحات وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الناشئة والصاعدة. ويضم المبنى 181 وحدة مرنة، إلى جانب مساحات مكيّفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، ومنطقة تحميل وتنزيل مُدارة بطريقة رقمية حديثة، إضافة إلى منطقة تحميل مخصصة لتوصيل المرحلة الأخيرة. كما يتضمن مواقف لشحن المركبات الكهربائية وحلولاً ذكية للطاقة المتجددة.

نمو قوي

تأتي توسعة «دبي كوميرسيتي» مدفوعة بالنمو القوي في النشاط التشغيلي، إذ سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة نمواً بنسبة 152% خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور (DCC Way) بنسبة 14% خلال عام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات والحاجة إلى قدرات تشغيلية متقدمة، توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية واستيعاب أحجام أكبر من التجارة العابرة للحدود بكفاءة ومرونة.