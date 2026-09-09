اتفاقية بين "دي بي ورلد" و"جلف كاب أفريكا" لإنشاء منطقة اقتصادية في كينيا

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومجموعة "جلف كاب أفريكا"، التي تتخذ من كينيا مقراً لها بحضور رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام ساموي روتو، اتفاقية إنشاء مجمّع مومباسا الصناعي، الذي سيقام كمنطقة اقتصادية خاصة على مساحة 222 هكتاراً.

تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة التي أعلنت عنها "دي بي ورلد" ومجموعة "جلف كاب أفريكا" مطلع أغسطس الماضي، بما يدفع خطط تطوير المشروع قدمًا، ويعزز توجه "دي بي ورلد" نحو توسيع استثماراتها في كينيا وتطوير بنية تحتية صناعية ولوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والاستثمار في منطقة شرق إفريقيا.

وتغطي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة مساحة 40 هكتاراً ويهدف المشروع من خلال تصميمه إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قدرات التصنيع المحلية وتعزيز الروابط بين الشركات الكينية والأسواق الإقليمية والدولية.

وقد أبدت أكثر من 60 شركة محلية ودولية اهتمامها بالحصول على مساحات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في استحداث أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.

كما يُتوقع أن يفتح المشروع آفاقًا جديدة أمام الموردين ومقدمي الخدمات في كينيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يعزز ارتباط الشركات الكينية بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وستتمكن الشركات العاملة في المجمّع من الاستفادة من اتفاقيات كينيا التجارية التي تتيح لها الوصول إلى أسواق رئيسة، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور ويليام ساموي روتو، خلال مراسم التوقيع،: "نرسّخ اليوم دعائم مرحلة جديدة نحو مستقبل الاقتصاد الكيني، ويجسد توقيع هذه الاتفاقية بين "دي بي ورلد" وحكومة مقاطعة مومباسا و"جلف كاب" ما يمكن تحقيقه عندما تهيئ الحكومة بيئة مواتية لازدهار الأعمال.. وسنواكب هذا الطموح الصناعي بتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسيته، واضعين نصب أعيننا خفض تكاليف الإنتاج وتمكين المنتجات المصنّعة في كينيا من المنافسة بكفاءة في الأسواق الإقليمية والعالمية".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عيسى كاظم: "تُعد كينيا سوقًا استراتيجية لمجموعة موانئ دبي العالمية، وتعكس هذه الاتفاقية ثقتنا بإمكانات نموها على المدى الطويل.. ومن خلال استثمارنا في مجمّع مومباسا الصناعي، نعمل على تطوير بنية تحتية تدعم حركة التجارة، وتجذب صناعات جديدة، وتسهّل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق في أفريقيا والعالم.. وبالتعاون مع "جلف كاب أفريكا"، نعمل على تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، ليس فقط من خلال إنشاء مجمّع صناعي، بل عبر تأسيس منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والتجارة، تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكينيا والمنطقة".

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية في إفريقيا محمد أكوجي: "تمثّل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لتطوير مجمّع مومباسا الصناعي، وتجسّد التزامنا طويل الأمد تجاه كينيا.. ومن خلال تكامل القدرات الصناعية مع البنية التحتية اللوجستية، نعمل على تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، وجذب استثمارات جديدة، ودعم نمو قطاع التصنيع في البلاد.. وسنواصل تطوير المشروع لبناء منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات في كينيا، وتعزّز مكانة مومباسا بوابة رئيسية للتجارة".

وقال مؤسس مجموعة جلف كاب أفريكا سليمان شهبال: "تمثل شراكتنا مع دي بي ورلد مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الصناعية في مومباسا.. وتم تصميم مجمّع مومباسا الصناعي ليكون بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار، بما يدعم نمو الأعمال.. وعند اكتماله، يُتوقع أن يحقق المشروع أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا واسعًا، وأن يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحسين سبل عيش آلاف الكينيين.. وحتى الآن، أبدت أكثر من 60 شركة محلية ودولية اهتمامها بالحصول على مساحات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة".