أين تذهب...ترفيه ومغامرة وثقافة لضيوف «أبوظبي الكبرى للفورمولا1»

يتيح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 لضيوفه من المقيمين في الدولة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم تجربة رياضية ترفيهية ثقافية متكاملة عن طريق تجربة ياس الشاملة، التي تتوفر في جميع تذاكر سباق عطلة الأسبوع.

وتقدم تذكرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 للعام الجاري خيارات ترفيه غير مسبوقة لجمهور الحدث العالمي، وتتضمن مجموعة واسعة من التجارب المجانية الجديدة، بما يوفر للزوار مجموعة لا حصر لها من الخيارات للاستمتاع بإقامتهم وزيارتهم إلى أبوظبي.

ولمتابعة منافسات بطولة العالم للفورمولا1 سباقات الدعم المرافقة للحدث هذا العام، ولغاية الإثنين 27 نوفمبر، يمكن لحاملي تذاكر السباق الاستمتاع بخيارات الترفيه المتنوعة وعالمية المستوى في جزيرة ياس، من خلال الدخول مجاناً إلى إحدى المدن الترفيهية الفريدة في جزيرة ياس، والتي تتضمن كلاً من (عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي).