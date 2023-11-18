«قتلة زهرة القمر» قصة حقيقية من جرائم قتل الهنود الحمر

قالت الممثلة الأميركية ليلي جلادستون إن فيلم «كيلرز أوف ذا مون - قتلة زهرة القمر» من إخراج مارتن سكورسيزي يدور حول قصص جرائم قتل الهنود الحمر في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي وتابعت أن شعب قبيلة أوسيدج الذين كانوا محور أحداث الفيلم رحبوا به رغم أن الأحداث مؤلمة بالنسبة لهم.

وقالت جلادستون «الفيلم بمثابة احتفاء بتجسيد (الهنود الحمر) لكنه أيضاً يعرض أحداثاً قد تكون مؤثرة ومؤلمة للمشاهدين».

وأضافت «استمعت إلى نساء قبيلة أوسيدج وكانت قوتهن تكمن في قدرتهن على مشاهدة الفيلم معاً والتعليق عليه لاحقاً، كما عبرن عن سعادتهن به وبأن القصة قد خرجت إلى النور».

ويروي الفيلم المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه من تأليف ديفيد جران، قصة قتل قبيلة أوسيدج من أجل الاستيلاء على حقوق النفط التي كانت تجعلهم أثرياء.

ويتناول الفيلم أيضاً قصة زواج رجل أبيض، يلعب دوره ليوناردو دي كابريو، بزوجته وهي من قبيلة أوسيدج، التي تجسد دورها ليلي جلادستون. ويشارك الرجل الأبيض الذي يتعرض لضغوط من عمه، الذي يجسد دوره روبرت دي نيرو، في مؤامرة القتل رغم حبه لزوجته وأطفاله.

وقال دي كابريو إن الفيلم ركز بشكل ما على «قصة حب معقدة للغاية لكنها صادقة». وأضاف «لقد وقعت هذه الأحداث بالفعل».

وركز سكورسيزي مخرج الفيلم في الأساس على محققي مكتب التحقيقات الاتحادي الذين عملوا على هذه القضية.

وقال دي كابريو إن الفيلم يهدف إلى إظهار الحقيقة.