بريطانيا تحظر «غاز الضحك»

أصبحت حيازة «أكسيد النيتروجين الثنائي» الذي يُسمى أيضاً بـ«غاز الضحك» بسبب آثاره المنشطة عند استنشاقه أمراً غير قانوني في المملكة المتحدة، حيث يواجه مرتكبو المخالفات المتكررة عقوبة بالسجن تصل إلى عامين. ويمكن أن يواجه التجار، الذين يبيعون «أكسيد النيتروجين الثنائي»، عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

ويجعل الحظر، الذي وعدت به الحكومة بموجب خطة العمل للسلوك المناهض للمجتمع، أكسيد النيتروجين الثنائي مخدراً من الفئة «سي»، بموجب قانون سوء استخدام المخدرات لعام 1971، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا».

وهذا يعني أن حيازة «أكسيد النيتروجين الثنائي»، حيث يعتزم الشخص استنشاقه بشكل خاطئ للحصول على «تأثير نفسي»، أصبحت الآن جريمة.

ويمكن أن تشمل العواقب غرامة غير محدودة أو عقوبات مجتمعية أو عقوبة السجن لمرتكبي الجرائم الخطيرة المتكررة. لكن سيبقى من الممكن استخدام الغاز لأسباب مشروعة، مثل تقديم الطعام وتخفيف الألم أثناء المخاض وفي نماذج الصواريخ.