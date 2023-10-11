الرجل الأسمن في بريطانيا بات عاجزا عن مغادرة المنزل تماما

قال "أسمن رجل" في بريطانيا أنه لم يتمكن من مغادرة شقته إلا بعد أن قامت مجموعة من 30 رجل إطفاء بتحريكه بواسطة رافعة في عملية وصفها بالمرعبة "مرعبة".

ويستهلك جيسون هولتون، 33 عامًا، ما يصل إلى 10 آلاف سعرة حرارية يوميًا، أي أربعة أضعاف المتوسط اليومي الموصى به. وبسبب الإفراط في تناول الطعام، أصبح وزنه الآن حوالي 298 كجم، لكن الأطباء لا يستطيعون اختبار وزنه بدقة لأنه غير قادر على الوقوف على الميزان.

وقد تركته حالته غير قادر على الحركة وفي خطر متزايد، مع العديد من المخاوف الصحية التي تضع حياته في مرمى الخطر. وقد تسببت إحدى هذه المخاوف الصحية قبل ثلاث سنوات بمساهمة فريق من 30 رجلاً من رجال الإطفاء ومهندسين لنقله بعدما استعانوا برافعة لإخراجه من شقة والدته.

ففي عام 2020، انهار هولتون في شقة والدته بالطابق الثالث، مما تطلب مساعدة طبية عاجلة، وبما أنه لم يكن قادرا على الخروج من المبنى، قام فريق الإنقاذ بربطه برافعة ونقله جوا من المنزل، وهي عملية وصفها الشاب البالغ من العمر 33 عاما بأنها "مرعبة".

وفي حديثه إلى TalkTV، قال إن العملية كانت "أكثر الأوقات تدميراً في حياتي"، وأضاف أن "الجزء الأكثر رعباً" كان مجموعة الأشخاص المتجمعين في الخارج للمشاهدة.

ولم تتحسن حالته منذ ذلك الحين على الرغم من التغييرات في نظامه الغذائي، مما جعله غير قادر على الحركة ويكافح من أجل التنفس. وقد نجا مؤخرًا من إصابة بفشل عضوي ويعيش الآن في منزل من طابق واحد به أثاث مقوى مصمم خصيصًا لمن في حالته، ويمكنه تحمل ما يقرب من 300 كجم من وزنه.

ويخشى هولتون من أن يموت، لكنه قال إن هناك خيارات قليلة متاحة لإصلاح حالته الصحية السيئة، لأنه يعاني حاليًا من زيادة الوزن بحيث لا يمكنه إجراء عملية ربط المعدة.

ويعتقد هولتون أن فرصته للحياة تتمثل في عقار يدعى WeGovy لإنقاص الوزن والذي يبدو أنه ينتظر الحصول عليه، منتقدا الآخرين الموجودين على قائمة الانتظار الذين لا ينافس وزنهم وزنه موجها كلامه للهيئات الصحية أيضا بأن تجعل الدواء "أولوية للأشخاص الذين يحتاجون إليه حقًا" و" ليس الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو السمنة، لأنني لا أشعر أن هذه هي المشكلة."

وبدون هذا الدواء، يخشى هولتون أن يموت بحلول عام 2025، حيث أكد "يمكن أن أموت بالتأكيد. إنها قنبلة موقوتة الآن."