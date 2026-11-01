سجين يطلب "ساندويتش لحم وبطاطا مقلية" مقابل الاعتراف بجريمة قتل

عرض أمريكي يبلغ من العمر 74 عاماً ، متهم بقتل امرأة وتقطيع جثتها، على المحكمة اعترافه بالذنب وقبول عقوبة السجن مدى الحياة، ولكن بشرط الحصول على شطيرة "فيلي تشيز ستيك" (شطيرة شرائح اللحم والجبن المعروفة بساندويتش فيلادلفيا) .

وأظهرت لقطات فيديو من جلسة اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، المتهم "روبرت كيسلر" وهو يقول: "سأفعل ذلك مقابل شطيرة فيلي تشيز ستيك، مع حصة من البطاطس المقلية وعبوة بيبسي"، وذلك بعد أن اقترح القاضي عليه إمكانية تقديم اعتراف صريح بالذنب للحصول على حكم بـ"السجن مدى الحياة وإنهاء القضية".

وفي وقت لاحق، أوضح المتهم البالغ من العمر 74 عاماً أنه يريد الشطيرة مضافاً إليها البصل والمايونيز و"20 أونصة (حوالي 560 غراماً) من الفلفل"، زاعماً أن هذا العرض يهدف إلى "توفير أموال دافعي الضرائب".

وقد رفض القاضي وفقا لمحطة "فوكس" هذا التفاوض على الفور، قائلاً: "من الواضح أنني لا أستطيع تقديم الطعام للأشخاص مقابل اعترافهم بالذنب؛ فهذا تصرف خاطئ من ألف وجه. يمكنني أن أضمن حصولك على وجبة غداء اليوم، لكن لا يمكنني ضمان ماهية هذه الوجبة".

وعقب هذا الرفض، تراجع كيسلر عن عرضه، وقال للمحكمة: "امضوا في اختيار هيئة المحلفين... لو حصلت على الشطيرة، لربما وافقت، لكن بما أنني لن أحصل عليها، فلا داعي لذلك".

ويواجه كيسلر تهماً بالقتل من الدرجة الأولى وانتهاك حرمة جثة، وذلك على خلفية مقتل "ستيفاني كرون-أوفر هولت"، البالغة من العمر 47 عاماً، في عام 2021.