« صيف دبي».. عروض حصرية لتشجيع السياحة الداخلية

تقدّم «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض الحصرية والتجارب الاستثنائية، لتشجيع السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة لسكان دبي وزوّراها لقضاء موسم صيف مميز في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تسلّط فعاليات مفاجآت صيف دبي الضوء على أفضل ما في مدينتنا طوال أشهر الصيف.. وبالإضافة إلى استقطابها الزوار من مختلف دول العالم، فإنها تقدم عروضاً وباقات تعزز السياحة الداخلية، وتدعم جودة الحياة للمقيمين.. وفي ظل العروض الترويجية والتخفيضات المميزة، فإنها تضمن قضاء موسم صيفي في المدينة، ممتع ومناسب لجميع الميزانيات، خاصة للعائلات والأطفال.. ويمكن للمقيمين قضاء أوقات ممتعة، والاستفادة من العروض الحصرية لسكان الإمارات فقط، خلال المفاجآت حتى الثالث من سبتمبر المقبل».

ويقدم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً إقامات مجانية للأطفال مع مجموعة من العروض الترويجية الخاصة، مثل التخفيضات التي تصل إلى 35% للمقيمين، والاستمتاع بأفضل ما يقدمه قطاع الضيافة في دبي هذا الصيف، من خلال العروض القيمة المقدمة في الفنادق وغيرها من الوجهات، قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض عند زيارة المعالم السياحية والمتنزهات والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني visitdubai.com للاطلاع على مجموعة الفنادق التي تقدم عروضاً حصرية للسكان في دولة الإمارات، والاستمتاع بتخفيضات على الإقامة في الفنادق، والعديد من الأسعار المميزة والمخفّضة والعروض الأخرى.

• %35 نسبة التخفيضات للمقيمين في قطاع الضيافة.

• 80 فندقاً ومنتجعاً قدمت إقامات مجانية للأطفال.