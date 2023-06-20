فيلم «وداعاً جوليا» السوداني.. في محطة دولية جديدة

يشارك الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» في النسخة الـ57 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك، والذي ينطلق في الـ30 الجاري، إذ يُعرض الفيلم في قسم آفاق بحضور مخرجه محمد كردفاني.

وتعد هذه المحطة الدولية الثانية للفيلم، إذ شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي وحصل على جائزة الحرية في مسابقة «نظرة ما».

وتدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، إذ تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، في مقتل رجل جنوبي، ثم تعين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها وتساعدها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

والفيلم من بطولة الممثلة والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة، سيران رياك.