لوحة ديكابريو بريشة هيرست تحقق 1.3 مليون دولار

بيعت لوحة للممثل ليوناردو ديكابريو، رسمها الفنان البريطاني داميان هيرست، مقابل أكثر من مليون جنيه إسترليني في مزاد بفرنسا.

وجرى توقيع اللوحة الملونة من كل من هيرست وديكابريو بطل فيلم «تيتانك» قبل بيعها في حفل «أمفار» في مدينة كان الفرنسية، لجمع المال من أجل أبحاث الإيدز.

وأكدت المؤسسة الأميركية لأبحاث الإيدز (أمفار) أنه تم شراء اللوحة، مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، الخميس الماضي.