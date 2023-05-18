السباق إلى «السعفة الذهبية» ينطلق مع فيلم ياباني

انطلق السباق إلى جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76 مع فيلم للياباني كوري-إيدا. ويعد الياباني هيروكازو كوري-إيدا، المعروف بأفلامه المشحونة بالعواطف والوصف العائلي، أحد الضيوف الدائمين على الحدث السينمائي العريق.

ويُتوقع أن يثير فيلمه الجديد «مونستر» تأثراً كبيراً لدى رواد المهرجان هذا العام أيضاً.

وسبق للسينمائي الياباني الفوز بجائزة السعفة الذهبية عام 2018 عن فيلمه «شوبليفترز»، قبل أن يصوّر في فرنسا فيلم «لا فيريتيه» (الحقيقة) مع كاترين دونوف وجوليات بينوش، ثم في كوريا الجنوبية مع فيلم «بروكر» الذي شارك في المنافسة العام الماضي. وفي فيلم العودة إلى اليابان، اختار كوري-إيدا تتبّع مسار طفل ووالدته الأرملة، وعلاقتهما بأستاذه في المدرسة. ويعد المخرج الياباني أول من يمر على السجادة الحمراء خلال المهرجان بين السينمائيين الـ21 المشاركين في المنافسة على السعفة الذهبية.