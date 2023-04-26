«كان»: ارتفاع الأفلام المتنافسة على «السعفة الذهبية» إلى 21

ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي إلى 21 مع ضمّ فيلمين للمخرجين الفرنسيين كاترين كورسيني وجان ستيفان سوفير إلى قائمة الأعمال المدرجة ضمن المسابقة.

ويتناول فيلم «لو روتور» الروائي الذي صورته المخرجة كاترين كورسيني في كورسيكا قصة امرأة تعمل لدى زوجين باريسيين يُطلب منها الاعتناء بأبنائهما خلال عطلة على جزيرة بوتيه.

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» ومجلة «تيليراما» بأن الفيلم كان من المفترض أن يكون مدرجاً في القائمة الأساسية للأعمال المشاركة في المسابقة التي أعلنها المندوب العام للمهرجان تييري فريموفي، لكنه سُحب منها مؤقتاً، ويعود سحبه إلى حرص المهرجان على التحقق من شبهات تحرش ومخالفات أثيرت في شأن مشهد لممثلة قاصر، كما أوضحت الإدارة للصحيفة قبل أن تعود وتضم الفيلم إلى اللائحة.

وبإدراج فيلم كورسيني ارتفع للمرة الأولى إلى سبعة عدد النساء الساعيات إلى الفوز بالسعفة الذهبية هذه السنة بعدما بلغ خمسة في 2022.

أما جان ستيفان سوفير (54 عاماً)، فيشارك بفيلمه «بلاك فلايز» التشويقي الذي يتناول قصة طبيبين في نيويورك، وهو مقتبس من رواية «911» لشانون بورك.

ومن بين مخرجي الأفلام الـ19 المدرجة أساساً في المسابقة الأعمال الجديدة للأميركي فيم فندرز، والبريطاني كن لوتش، والفرنسية كاترين بريا، وسواهم.