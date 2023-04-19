العيد في دبي.. غناء وحفلات وفرح

تستعد مدينة دبي للاحتفال بعيد الفطر السعيد، خلال حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ ستتخللها مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية في أنحاء المدينة.

وسيعيش سكان دبي وزوارها أجواء العيد المملوءة بالاحتفالات والعروض التي يحييها العديد من الفنانين المشهورين.

وسيحيي الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، حفلاً في فيستيفال باي بدبي فيستيفال سيتي مول في 23 الجاري. ويسبق الحفل عرض لـ90 دقيقة من أغاني «دي جي».

وستحيي النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلاً في مسرح كوكاكولا أرينا في 28 الجاري، وسيمضي عشاق الموسيقى العربية أمسية مميزة مع الفنانة المصرية الشهيرة، إذ ستقدّم مجموعةً من أشهر أغنياتها على المسرح.

وللباحثين عن الضحك والكوميديا، يمكنهم مشاهدة مسرحية «شقّة لندن»، للفنان طارق العلي، في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. وتدور قصة المسرحية حول رحلة سياحية إلى لندن لامرأتين وأزواجهما. ويقام العرض في 28 و29 الجاري.

وسيقدّم الممثل والمغني الهندي الحائز العديد من الجوائز أيوشمان كورانا، عرضاً في كوكا كولا أرينا في 23 الجاري، وسيعزف مزيجاً من الألحان التراثية والمعاصرة.

وسيكون زوار المدينة وسكانها على موعد مع العرض الموسيقي الكلاسيكي West Side Story في عرضٍ حي تستضيفه «دبي أوبرا» في الفترة من 25 إلى 30 الجاري.

ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا حفل «أفروورلد» من «فول سيركل» في 29 الجاري، إذ ستقدم أفضل الألحان الإفريقية النابضة بالحياة مع الفنان Asake، أحد أهم المطربين في القارة السمراء.

وهناك العديد من العروض المخصصة للأطفال، إذ يستضيف ابن بطوطة مول وسيركل مول المسرحية الموسيقية التعليمية «مستر كايند» المملوءة بالشخصيات المسلية والأغاني، من 20 حتى 23 الجاري.

• عيضة المنهالي سيغني في فيستيفال باي بدبي.

• شيرين عبدالوهاب ستحيي حفلاً في مسرح كوكاكولا أرينا.

عروض متجولة

خلال «العيد في دبي» ستقدم عروض ترفيهية وموسيقية متجولة في مراكز التسوق في أنحاء المدينة، خلال أول وثاني أيام العيد، إذ يمكن الاستمتاع بعروض الحربية والعيالة التقليدية في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك والسيف وسيركل مول وابن بطوطة مول. وستنتقل الفرق بعد ذلك إلى سيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، والخوانيج ووك وذي أوتلت فيلدج.