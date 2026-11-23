تتحول دبي، مع اقتراب الذكرى الـ55 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مساحة واسعة للاحتفال بعيد الاتحاد، عبر برنامج يمتد من 26 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، ويجمع بين العروض الضوئية والجوية والحفلات الموسيقية والقرى التراثية والأنشطة العائلية والتجارب الخارجية. وتتوزع الفعاليات على عدد من أبرز وجهات الإمارة، من الواجهات البحرية ووسط المدينة إلى حتّا، لتتيح للمواطنين والمقيمين والزوار خيارات متنوعة للاحتفاء بالاتحاد، والاستمتاع بأجواء وطنية تجمع الثقافة والترفيه والفنون.

1600 طائرة «درون

تضيء 1600 طائرة «درون» سماء الواجهة البحرية في دبي، يومي الثاني والثالث من ديسمبر، ضمن عرض جوي يرسم علم دولة الإمارات ورموزها الوطنية، احتفاءً بالذكرى الـ55 لقيام الاتحاد. ويمكن مشاهدة العرض عند الساعة الثامنة و10 مساءً في كل من «بلوواترز» و«ذا بييتش» بالقرب من «جميرا بيتش ريزيدنس»، وتستضيف «بلوواترز» أيضاً عروض العيّالة والحربية، لتجمع بين فنون الأداء الإماراتية والعروض الضوئية في أجواء احتفالية واحدة.2

حفلات وألعاب نارية

على الواجهة البحرية في «فستيفال باي» بـ«دبي فستيفال سيتي مول»، تقام أمسيتان غنائيتان مجانيتان، تحيي الأولى الفنانة بلقيس في الأول من ديسمبر، فيما يحيي الفنان محمد الشحي الأمسية الثانية في الثاني من ديسمبر، ويقدم كل منهما مجموعة من الأغاني الوطنية. وتُختتم الأمسيتان بعروض للألعاب النارية فوق الواجهة البحرية. وتبدأ الحفلات الساعة التاسعة مساءً، مع ضرورة التسجيل للحصول على التذاكر المجانية عبر منصة «بلاتينوم ليست».3

قرية عيد الاتحاد وحفل يارا

من الأول إلى الثالث من ديسمبر، تستضيف «سيتي ووك» قرية عيد الاتحاد، التي تجمع العروض الثقافية والتجارب التراثية وورش العمل العائلية، يومياً من الرابعة عصراً إلى 10 مساءً، مع دخول مجاني، وفي الثاني من ديسمبر تقدم الفنانة يارا حفلاً موسيقياً حياً ومجانياً في منطقة النافورة المركزية، من الثامنة إلى 9:30مساءً، كما تقدم فرق شعبية تراثية عروضاً للموسيقى والفنون الإماراتية في عدد من الوجهات، بينها «سوق السيف» و«دبي فستيفال سيتي».

يوم عائلي يحتفي بالتراث

تستضيف مكتبة محمد بن راشد فعالية عيد الاتحاد في ساحتها الخارجية في الـ27 من نوفمبر الجاري، من الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، مع دخول مجاني يتطلب التسجيل المسبق، ويضم البرنامج أنشطة عائلية وجلسات ثقافية ومأكولات إماراتية تقليدية، إلى جانب تجارب للتعرف إلى الصقارة وسباقات الهجن وحصاد التمور، وعروض تعكس التراث الإماراتي، كما تتضمن الفعاليات مسابقات شد الحبل، وسباقات السيارات الإلكترونية، والرسم على الفخار، وغيرها.

احتفالات شتوية بين جبال حتّا

يقدم «حتا وادي هب» نسخة خاصة من مهرجانه الشتوي، يومَي الثاني والثالث من ديسمبر، احتفاءً بعيد الاتحاد، مع أنشطة خارجية وتجارب طعام وفعاليات ترفيهية عائلية وسط الطبيعة الجبلية، وفي الثاني من ديسمبر يستضيف الموقع حفلاً مجانياً ضمن سلسلة «كاندل لايت من فيفر»، يتضمن برنامجاً وطنياً مدته 65 دقيقة، وتكتمل الأجواء بأكشاك المأكولات والمشروبات وورش الأطفال والديكورات الضوئية والمسارات المضيئة، إلى جانب أنشطة المغامرات المعتادة.

معالم وسط دبي تحتفل

تنضم أبرز معالم وسط دبي إلى الاحتفالات بعروض ضوئية خاصة بالمناسبة، ويضاء «برج خليفة» في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، كل ساعة، بدءاً من 6:45 مساءً، فيما يظهر علم الإمارات قبل كل عرض من «نافورة دبي» التي تقام كل نصف ساعة حتى الساعة 11 ليلاً، وفي الثاني من ديسمبر يكتسي «برواز دبي» بألوان العلم من السادسة إلى السابعة مساءً، كما يقدم «فستيفال باي» عملاً فنياً يستعرض مسيرة الدولة وإنجازاتها.

عروض القرية العالمية

تحتفي «القرية العالمية» بعيد الاتحاد، من 27 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر، عبر تزيين بواباتها ومعالمها بألوان علم الدولة، وتنظيم عروض تراثية تشمل «الرواح» و«الحربية»، إلى جانب الأوبريت المسرحي «مجد وفخر الإمارات»، الذي يحتفي بالتراث والوحدة، وتشهد سماء القرية عرضاً لطائرات «الدرون» يومَي الثاني والثالث من ديسمبر، فيما تتيح المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، مثل الرقاق واللقيمات، للزوار التعرف إلى جوانب من الثقافة الإماراتية.

عرض جويفي «كايت بيتش»

يقدم فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية عرضاً في «كايت بيتش»، في 29 نوفمبر الجاري، من 4:15 إلى 5:15 عصراً، احتفاءً بإرث الطيران في الدولة، ويتضمن البرنامج عروضاً وتجارب تفاعلية تسلط الضوء على الدقة والمهارة والعمل الجماعي، التي تميز أداء الفريق، المستوحى من فريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الإماراتية، والعرض الجوي متاح للجمهور.

فعاليات عائلية في «دار وصل»

تستضيف «دار وصل» فعالية «يلسة»، من 28 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، يومياً من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، مع دخول مجاني، وتضم منصات لعلامات محلية وناشئة في الأزياء وعروضاً تراثية وورشاً إبداعية للأطفال والكبار.

كما تتواصل الاحتفالات في «ميركاتو مول» من الأول إلى الثالث من ديسمبر، وينضم «الخوانيج ووك» و«لاست إكزت الخوانيج» إلى البرنامج في الفترة نفسها.

زينة تضيء شوارع دبي

لا تقتصر أجواء المناسبة على مواقع الفعاليات، إذ تتزين الطرق والجسور في دبي، من 25 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، بزينة عيد الاتحاد، في مشهد يمتد عبر مناطق مختلفة من المدينة، وتشمل المواقع «السيف»، وشارع الشيخ زايد بالقرب من فندق «كراون بلازا»، وجسر المستقبل، وشوارع المستقبل وزعبيل وجميرا والخوانيج، بما في ذلك الجزء المحاذي لـ«حديقة القرآن الكريم»، وتمنح هذه الزينة السكان والزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الوطنية في تنقلاتهم اليومية.