أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، عن برنامج احتفالات عيد الاتحاد الـ55، موجهة دعوة للعائلات والزوار من أجل الانضمام إلى موسم احتفالي يجسد روح دولة الإمارات في كل ركن من المدينة.

ومن 26 الجاري إلى السادس من ديسمبر المقبل، ستشهد الأحياء ومراكز التسوق والوجهات المختلفة في دبي مجموعة من العروض والفعاليات الحية والتجارب المخصصة للعائلات، احتفاء بالمناسبة الوطنية الغالية.

وقالت نائب رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة صقر غباش: «يعد عيد الاتحاد من أبرز المناسبات الخاصة وأكثرها تميزاً ضمن قائمة الفعاليات التي تشهدها الإمارات، إذ يجمع أفراد المجتمع معاً للاحتفاء بمسيرة الوطن وإرثه وقيمه المشتركة، ومع احتفالنا بمرور 55 عاماً على قيام الاتحاد، تفخر المؤسسة بتقديم فعاليات احتفالية في مختلف أرجاء دبي، تتضمن برنامجاً يتيح للعائلات والزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة وشاملة، من الفعاليات الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية الحية إلى الأنشطة العائلية، ضمن أجواء تعكس روح الإمارات».

ويتضمن البرنامج أمسيتين موسيقيتين مجانيتين في «فيستيفال باي» بـ«دبي فيستيفال سيتي مول» ففي الأول من ديسمبر ستحيي الفنانة بلقيس الحفل الأول، وفي الثاني من ديسمبر سيحيي الفنان محمد الشحي الحفل الثاني.

كما تشهد أرجاء المدينة فعاليات تسلط الضوء على التقاليد الإماراتية في الأماكن العامة، إلى جانب مشاركة فِرَق شعبية في مواقع عدة.

وتأتي العائلات في صميم هذه الاحتفالات، تماشياً مع «عام الأسرة»، إذ تشهد دبي تنظيم ورش عمل وتجارب متنوعة تناسب الصغار والكبار في مراكز التسوق والمساحات المفتوحة، لتتيح للعائلات خيارات متعددة قرب منازلهم.