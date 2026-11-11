مهرجان دبي للتسوق يعود بـ 45 يوماً من السعادة

على مدار 45 يوماً من البهجة، تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاقة دورته الـ32 في الرابع من ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد أكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة، إذ سيقدم المهرجان برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، ليؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه، ليواصل إثبات أن دبي استثنائية وكوكب آخر، وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدّرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية حتى جبال حتا، وتتكامل الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة، حتى نهاية المهرجان في 17 يناير المقبل.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية، والترفيه والثقافة.

ومع كل دورة يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.

وتجسد الدورة الـ32 هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا، وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده، فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها».

وأضاف: «في الدورة الـ32 نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي».

وتجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا، ويحيي الفنان راشد الماجد حفله في الرابع من ديسمبر المقبل، بينما يعتلي ستيف أوكي المسرح في اليوم التالي ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.

وسيعود عرض «أضواء دبي» بحلة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين «ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة، وتقام العروض من الخامس من ديسمبر حتى 17 يناير المقبلين، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية، وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب في الثاني من ديسمبر المقبل، احتفاء بعيد الاتحاد.