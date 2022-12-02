«بريد الإمارات» تصدر طوابع تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51

أعلنت «مجموعة بريد الإمارات» إصدار طوابع تذكارية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتخليداً لذكرى قيام الاتحاد وانطلاق مسيرة من التميز والتفوق رفعت راية دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية. وتشمل الطوابع التذكارية خمسة إصدارات مختلفة بتصاميم ترمز إلى تراث الإمارات والمسيرة الريادية التي تعكس عراقة الماضي، وتحتفي بإنجازات الحاضر وتبشِّر بعلائم المستقبل الزاهر. وحرصت «مجموعة بريد الإمارات» من خلال هذه المجموعة البريدية التذكارية على إبراز تاريخ دولتنا الزاخر بالمكتسبات العظيمة، وتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية. كما تُخلِّد الطوابع التذكارية المسيرة التنموية الرائدة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وشهدت إنجازات استثنائية تحققت بسواعد أبناء الإمارات بالحقبة الجديدة في ظل الرؤية الاستشرافية الرائدة والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.