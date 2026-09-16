اتفاقية تتيح الدفع ببطاقات «جيوَن» لحجز رحلات «طيران الإمارات»

وقعت «طيران الإمارات» وشركة الاتحاد للمدفوعات، اتفاقية لإتاحة استخدام «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، لحجز رحلات «طيران الإمارات»، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين عند حجز سفرهم من دبي. ووقع الاتفاقية نائب الرئيس للعمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» في دولة الإمارات، عبدالله العلماء، والرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، أندريا سيانتشيتى.

واعتباراً من اليوم 16 سبتمبر 2026، سيتمكن المتعاملون من استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلاتهم بطريقتين: عبر الإنترنت، حيث يمكن للمتعاملين في دولة الإمارات إدخال بيانات بطاقة «جيوَن» الخاصة بهم عند إتمام عملية الدفع لإكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، وفي متاجر «طيران الإمارات»، حيث تُقبل بطاقات «جيوَن».

وستقبل «طيران الإمارات» جميع أنواع بطاقات «جيوَن»، بما في ذلك بطاقة «جيوَن رويال» للخصم المباشر، وبطاقة «جيوَن بريستيج» للخصم المباشر، وبطاقة «جيوَن مسبقة الدفع»، مع توفير مستويات الأمان وسلاسة الدفع التي يتوقعها العملاء عند حجز رحلاتهم. كما يمكن لحاملي بطاقات «جيوَن» الاستفادة من خصومات تشمل جميع درجات السفر ومعظم فئات الأسعار، سواء على تذاكر الذهاب فقط أو الذهاب والعودة من دبي. ويسري العرض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من 16 سبتمبر 2026 حتى 31 أغسطس 2027، للسفر حتى 29 فبراير 2028.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يمثل انضمام (جيوَن) إلى خيارات الدفع التي نوفرها لعملائنا خطوة مهمة في مواصلة تطوير تجربة الحجز، من خلال إتاحة حلول أكثر مرونة وسهولة ترتبط بمنظومة مدفوعات وطنية متنامية. كما يتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من حاملي بطاقات (جيوَن) في دولة الإمارات، وتمكينهم من حجز رحلاتهم مع (طيران الإمارات) بكل سهولة عبر القنوات التي يفضلونها».

وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، وتعزيز تكامل قطاع السفر مع البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات، الدكتور طارق الهاوي: «تعزز شراكتنا مع (طيران الإمارات) من طموحات (جيوَن) في تقديم ما يتجاوز مجرد حلول الدفع، من خلال توفير قيمة ملموسة وتجربة سلسة لكل حامل بطاقة. ومن شأن قبول بطاقات (جيوَن) عبر emirates.com وفي متاجر (طيران الإمارات)، أن يمنح حاملي (جيوَن) مزيداً من الخيارات والمرونة والسهولة، سواء عند الحجز عبر الإنترنت أو الشراء مباشرة».