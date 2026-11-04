المزروعي: لدينا قدرة إضافية في الكهرباء والمياه للتعامل مع التحديات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي أن الإمارات تمتلك تنوعاً كبيراً في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه، ولديها قدرة إضافية كافية في هذه القطاعات للتعامل مع التحديات.

وقال في تصريحات لتلفزيون دبي إن المشاريع الجديدة ستعزز قدرة الدولة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن حكومة الإمارات تعمل على أن تكون الدولة أقوى مما كانت عليه، مشيراً إلى أن المشاريع القادمة في البنية التحتية ستكون كبيرة وتجعل دولة الإمارات مساهمة بشكل كبير في أمن الطاقة العالمي.

وأضاف أن فرق الوزارة تعمل على توفير الماء والكهرباء والمواد الأولية التي يحتاجها كل من يقيم في دولة الإمارات ليكون آمناً في معيشته.

وأشار إلى أن الإمارات ستخرج أقوى من هذه الظروف وبشعب متكاتف من مواطنين ومقيمين.