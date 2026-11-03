احتفالات دبي بالشهر الوطني.. مسيرات المحبة للإمارات من اليوم حتى 2 ديسمبر

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن تنظيم احتفالات دبي بالشهر الوطني، التي تستمر طوال شهر كامل، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي، لتقديم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن الاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتحتفي بمسيرة الاتحاد ومنجزاته، من اليوم وحتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتجسد احتفالات دبي بهذه المناسبة الوطنية مشاعر الفخر بوطن أرسى الآباء المؤسسون دعائم نهضته، وتواصل القيادة الرشيدة تعزيز مكانته نموذجاً في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل. كما تتيح الاحتفالات للمواطنين والمقيمين وزوار دبي المشاركة في التعبير عن محبتهم لدولة الإمارات وتقديرهم لقيمها الإنسانية والحضارية.

وتأتي الاحتفالات ضمن مبادرة «الشهر الوطني»، التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لتوحيد المظاهر الاحتفالية في إمارة دبي، وضمان تكامل الجهود وتناغم المشاركات وتقديمها في أفضل صورة، حيث تتواصل الفعاليات على مدى شهر كامل.

من جهتها، أكدت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، أن احتفالات دبي بالشهر الوطني ستجمع بين المضمون الوطني والتعبير الإبداعي من خلال فعاليات ومبادرات تستلهم تاريخ الإمارات وهويتها وقيمها، وتحتفي بتلاحم مجتمعها وتطلعاته إلى المستقبل.

وقالت: «نعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لتقديم احتفالات تليق بهذه المناسبة، وتمنح الجميع مساحة للتعبير عن محبتهم للإمارات واعتزازهم بمسيرتها، كما نحرص على تكامل الفعاليات وتنوعها».

وأضافت: «تشمل أبرز المبادرات المصاحبة (احتفالات يوم العلم)، و(حديقة الأعلام)، بما تحمله من دلالات وطنية تجسد مكانة علم دولة الإمارات، و(مسيرة الإمارات)، ومسابقة الأفلام القصيرة (قصص من عزيمتنا) التي أطلقها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، وتتيح للمواهب الإبداعية رواية قصص التلاحم والعزيمة في مجتمع الإمارات، إلى جانب فعاليات وأنشطة وطنية متنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة سيُعلن عن تفاصيلها تباعاً».

بدورها ستنظم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الوطنية ضمن احتفالات دبي بعيد الاتحاد خلال شهر وطني متكامل، بما يتيح لموظفيها ومتعامليها ومختلف فئات المجتمع المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة، وستسهم هذه المشاركات في نشر مظاهر الاعتزاز بالوطن في مختلف أنحاء الإمارة، وإبراز إرث الإمارات وثقافتها ومنجزاتها، وتعزيز حضور قيم الاتحاد في أنشطة تجمع المؤسسات والأفراد على محبة الوطن.

تنسيق الجهود

يتولى «براند دبي» تنظيم مبادراته وفعالياته، والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة بشأن برامجها ومظاهرها الاحتفالية، بما يضمن اتساق الجهود وتناغمها، وتقديم احتفالات متكاملة تعكس مكانة عيد الاتحاد في نفوس الجميع، وسيتم الكشف تباعاً عن تفاصيل الفعاليات ومواعيدها ومواقعها، لإتاحة المجال أمام الجمهور للمشاركة في احتفالات دبي بهذه المناسبات الوطنية.

• «احتفالات يوم العلم» و«عيد الاتحاد» ومسابقة الأفلام القصيرة «قصص من عزيمتنا» ضمن أبرز الفعاليات المصاحبة.