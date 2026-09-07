«ثلاجة الفريج» توزع مليونَي عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال في دبي

بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، اختتمت مؤسسة «فرجان دبي» حملة «ثلاجة الفريج» في نسختها الثالثة، التي أطلقتها في الثالث من يوليو الماضي، كما أعلنت تحقيق أهدافها بتوزيع مليونَي عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.

واستهدفت الحملة المجتمعية الإنسانية عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، وبما يسهم في ترسيخ قِيَم العطاء والتراحم، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث أسهمت أكثر من 15 جهة في تحقيق مستهدفاتها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال في مواقع عملهم وسكنهم، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في توفير المستلزمات التي تحتاج إليها الحملة على مدى شهرين، كما سجلت الحملة 219 مشاركة مجتمعية في 54 منطقة في دبي.

وسجلت «ثلاجة الفريج» مشاركة 50 متطوعاً، بذلوا جهوداً كبيرة خلال وجودهم الميداني اليومي في مختلف مناطق دبي، لتسهيل وصول المياه والمشروبات الباردة إلى العمال، وتوزيعها عليهم بسرعة وسلاسة.

وقال مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إبراهيم البلوشي، إن حملة «ثلاجة الفريج» تتماشى مع رؤية المؤسسة في تعزيز قِيَم العطاء والتضامن الإنساني، من خلال مبادرات تسهم في رعاية الإنسان والاهتمام به، وأضاف: «الإنجاز الكبير الذي حققته الحملة، من حيث حجم التوزيعات أو مستوى التفاعل المجتمعي والمؤسسي، يُجسّد الوجه الإنساني المشرق لمجتمع دبي، ويترجم الحرص على دعم العمال والاهتمام بصحتهم وتحسين ظروف حياتهم»، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم كل مبادرة مجتمعية تسهم في الارتقاء بحياة الإنسان.

من جانبها، أكدت مديرة مؤسسة «فرجان دبي»، علياء الشملان أن توزيع مليونَي عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، مثمنة دعم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام، والمشاركة الفاعلة للمتطوعين.

وقالت: «حرصنا منذ انطلاق الحملة على أن تكون شاملة في تغطيتها، ومرنة في آليات تنفيذها، من خلال فِرَق عمل مؤهلة وسيارات مبردة ومستودعات رئيسة موزعة في مناطق متعددة، لضمان الوصول السريع والفعّال إلى العمال في مواقع عملهم وسكنهم»، مشيرة إلى التزام «فرجان دبي» بإطلاق مبادرات نوعية تُعزّز التزام أبناء الأحياء السكنية بمسؤوليتهم المجتمعية، لاسيما تجاه فئة العمال، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

بدوره، أكد المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، محمد عبدالكريم الشامسي، أن الدعم المقدم من «سقيا الإمارات» لحملة «ثلاجة الفريج»، يعبر عن الرؤية المشتركة للجانبين بضرورة العمل على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها شريحة العمال، مشيراً إلى أن التعاون مع الحملة للعام الثالث على التوالي، يُجسّد حرص «سقيا الإمارات» على إنجاح المبادرات الخيرية والإنسانية التي تعكس صورة مشرقة عن التعاضد المجتمعي، وأكد التزام «سقيا الإمارات» بترجمة رسالة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في تسخير الإمكانات والخبرات لخدمة المجتمع، وتقديم المساندة لكل فكرة مبتكرة تسعى إلى تحسين حياة الإنسان.

كما أكدت رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف، أن حملة «ثلاجة الفريج» استطاعت تقديم صورة إنسانية عميقة الدلالة عن ثقافة الخير والعطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات، وسعي أبنائه إلى تقديم كل عون ودعم لفئة العمال التي تبذل جهوداً كبيرة في مختلف الأوقات والظروف للمحافظة على سكينة العيش لأهل دبي، وتمكينهم من الحصول على أرقى الخدمات، وتلبية احتياجاتهم اليومية على مدار الساعة.

وقالت: إن دعم «بنك الإمارات» للطعام لحملة «ثلاجة الفريج» يعكس حرصه على الإسهام في تحقيق أهدافها الإنسانية، والتزامه الدائم بمساندة شريحة العمال التي تُمثّل ركناً أساسياً في ازدهار دبي، منوهة بتكامل الجهود بين «فرجان دبي» وشركاء الحملة والجهات الحكومية والخاصة.

واعتمدت «فرجان دبي» على تسيير مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي، لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين تولوا توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما أسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفاتها، حيث شاركوا في عمليات إيصال المواد وتوزيعها على العمال في مواقع عملهم وسكنهم.

ومثّل الدعم المقدم من مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام، ركناً أساسياً في تحقيق أهداف حملة «ثلاجة الفريج»، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها وسكنها، حيث تولت مؤسسة «سقيا الإمارات» توفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، بينما دعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما دعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع.

وجاء تحقيق الحملة لمستهدفات نسختها الثالثة، امتداداً لمسيرتها الناجحة منذ إطلاقها، حيث وزعت في نسختها الثانية مليونَي عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والإسهام الفاعل في توفير مستلزمات نجاحها.

وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.

• 15 جهة شاركت في دعم النسخة الثالثة من «ثلاجة الفريج».

• 50 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع شاركوا في عمليات التوزيع.

• 219 مشاركة مجتمعية سجلتها «الحملة» على امتداد 54 منطقة في دبي.

إبراهيم البلوشي:

• «مبادرات محمد بن راشد العالمية» حريصة على دعم كل مبادرة مجتمعية تسهم في الارتقاء بحياة الإنسان.

علياء الشملان:

• نجاح الحملة يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع، ورسوخ العطاء في الإمارات.

محمد عبدالكريم الشامسي:

• التعاون مع «الحملة» يُجسّد حرص «سقيا الإمارات» على إنجاح المبادرات التي تعكس التعاضد المجتمعي.