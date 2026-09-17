«طيران الإمارات» تستقطب الطلبة الدوليين إلى دبي

وقّعت «طيران الإمارات» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تدعم طموح دبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للتعليم العالي، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وتدعم الشراكة مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال تسهيل وصول الطلبة إلى دبي، وتعزيز الربط الدولي، والترويج لمبادرة «مدينة الطلبة» المنبثقة عن استراتيجية التعليم في الإمارة، وبرنامج «الدراسة في دبي» في الأسواق العالمية الرئيسة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي 2026، حيث وقّعها نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور وافي داوود.

وبموجب مذكرة التفاهم ستطوّر «طيران الإمارات» برامج سفر تتضمن مجموعة واسعة من المزايا والتسهيلات المخصصة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة الخاضعة لإشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتشمل المزايا أسعاراً مصممة خصيصاً للطلبة، وأوزان أمتعة إضافية، ومزيداً من المرونة عند حجز رحلاتهم من دبي وإليها عبر شبكة «طيران الإمارات». كما سيستفيد أعضاء الهيئات الأكاديمية والتدريسية من مزايا السفر التي يوفرها «برنامج طيران الإمارات الأكاديمي»، فيما ستقدم الناقلة دعماً مخصصاً للسفر للطلبة المشاركين في «برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي».

وستشارك «طيران الإمارات» أيضاً في الجولات الدولية لاستقطاب الطلبة والفعاليات العالمية التي ينظمها برنامج «الدراسة في دبي»، إلى جانب هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة تيكوم، للترويج لدبي في الأسواق الرئيسة ضمن شبكة الناقلة كوجهة تعليمية عالمية جاذبة ومواكبة للمستقبل.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تمنحنا شبكتنا التي تضم نحو 140 وجهة قدرة واسعة على الوصول إلى مزيد من الطلبة في مختلف أنحاء العالم، وربطهم وأسرهم بدبي على مدار العام، وتسهيل رحلاتهم المتكررة طوال مسيرتهم الدراسية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور وافي داوود: «يُمثل استقطاب المواهب العالمية والاحتفاظ بها أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية التعليم في دبي 2033، ومحوراً أساسياً في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتعليم العالي. وتدعم شراكتنا مع (طيران الإمارات) هذا التوجه من خلال توسيع نطاق الوصول إلى دبي، وربطها بصورة أكثر فاعلية بالأسواق الرئيسة المصدرة للطلبة الدوليين».

وفي إطار دعم منظومة السفر التعليمي عالمياً، وقعت «طيران الإمارات» أيضاً مذكرة تفاهم مع ICEF، المؤسسة العالمية المتخصصة في تعزيز الجودة والمعايير في مجال استقطاب الطلبة الدوليين، لتصبح بموجبها «طيران الإمارات» شريكاً عالمياً مفضلاً للسفر التعليمي.