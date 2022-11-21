مخرج «قصة شمرون» يفوز بـ «النجمة الذهبية» ويهديها إلى نساء إيران

فاز المخرج الإيراني الشاب، عماد الإبراهيم دهكردي، أول من أمس، بجائزة «النجمة الذهبية»، وهي الأبرز في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بفيلمه «قصة شمرون»، مقدّماً إياها إلى «نساء إيران».

ويستكشف الفيلم، وهو أول فيلم روائي طويل لعماد علي إبراهيم دهكردي، حياة شاب إيراني يعيش في شمرون بشمال طهران، يتحوّل إلى الجانب المظلم خلال محاولته جني الأموال بسهولة.

وقال المخرج البالغ 43 عاماً: «أهدي جائزتي إلى جميع نساء إيران، وإلى الجيل الشاب الذي يخاطر بحياته من أجل الحرية».

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، التي تضم: الممثل الفرنسي طاهر رحيم، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الألمانية - الأميركية ديان كروغر، جائزة أفضل إخراج للفيلم الدرامي «برق» (2022) للسويسرية كارمن جاكيي.

أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لمخرجتين هما: المغربية مريم التوزاني عن فيلم «أزرق القفطان»، الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار، والبرتغالية كريستيل ألفيس ميرا عن فيلم «الروح الحية».

وفازت الممثلة الكورية تشوي سونغ - يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رايسبوي ينام»، للمخرج الكندي أنتوني شيم، فيما حصد جائزة أفضل ممثل الإندونيسي أرسوندي بينينغ سوارا عن دوره في فيلم «سيرة ذاتية»، لمواطنه المخرج مقبول مبارك.

وقال باولو سورينتينو: «أثناء عملية الاختيار، لم تكن هناك سوى أعمال درامية، ربما لأن المخرجين الجدد مهتمّون بالموضوعات الدرامية».

من جهة ثانية، كرّمت الممثلة والمنتجة الجريئة تيلدا سوينتون، خلال الليلة الختامية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت سوينتون: «حظيت بفرصة حياتي بأن أجد الباب السري لمكان أصنع فيه أفلاماً مع بعض من أعظم صانعي الأفلام المعاصرين». وأضافت: «عندما تكرمونني، فأنتم تكرّمون رفاقي»، مستشهدة بالمخرجين الإسباني بيدرو ألمودوفار، والأميركي ويس أندرسون من بين آخرين.

وعقد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وحضرت المهرجان أسماء بارزة في السينما على غرار الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، والمخرج الأميركي جيم جارموش، والمخرج الفرنسي ليوس كاراكس. وتنافس على جائزة «النجمة الذهبية» 14 فيلماً، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلداً.

14

فيلماً من 33 بلداً تنافست على الجائزة.