مايك لي يفوز بالجائزة الكبرى في «سان سيباستيان السينمائي»

فاز المخرج البريطاني مايك لي بالجائزة الكبرى في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي أول من أمس، عن أحدث أفلامه «تيندر لافينغ كير» الذي من المتوقع أن يكون الأخير للمخرج البالغ 83 عاماً، والذي يعاني مشكلات صحية. ونال الفيلم، وهو دراما اجتماعية عن أخصائيين اجتماعيين يدعمون الأشخاص الضعفاء، جائزة «الصدفة الذهبية» في المهرجان الذي يقام في المدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وقال لي عبر الفيديو بعد إعلان فوزه: «أنا آسف جداً لأنني لا أستطيع أن أكون بينكم. يا له من شرف عظيم»، مضيفاً: «شكراً لكم وحبي للجميع».

وكان لي قد أعلن في وقت سابق أنه يعاني حالة طبية تؤثر في عضلاته، وربما يكون هذا «فيلمه الأخير».

وسبق أن فاز لي بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1996 عن فيلم «سيكرتس إن لايز»، والأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2004 عن فيلم «فيرا دريك».

كما فاز فيلم «تيندر لافينغ كير» بجائزة أفضل سيناريو في المهرجان الإسباني، فيما تقاسمت بطلته كيت أوفلين جائزة أفضل أداء مع الممثلة آستا كاما أوغست. وفازت المخرجة السويدية أماندا كيرنيل بجائزة أفضل مخرج عن فيلم «بريس يور هارت».