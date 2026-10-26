«مينوتور» يمثل فرنسا في سباق «أوسكار أفضل فيلم دولي»

اختارت فرنسا فيلم «مينوتور -Minotaur»، للمخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف، لتمثيلها في سباق «أوسكار أفضل فيلم دولي» لعام 2027، في اختيار يعكس الطابع المتعدد الجنسيات للإنتاج السينمائي الفرنسي، إذ إن الفيلم ناطق بالروسية، فيما تولت إنتاجه شركتان فرنسيتان بالشراكة مع جهات ألمانية ولاتفية.

وجاء اختيار الفيلم بعد أن ضمت القائمة النهائية خمسة أفلام، هي «مينوتور»، و«معركة ديغول: عصر الحديد» للمخرج أنطونان بودري، و«الكورسيه» للويس كليشي، و«لا غراديفا» لمارين أتلان، و«المجهولة» لآرثر هاراري. وكانت لجنة من 11 عضواً قد اختارت هذه الأعمال في المرحلة الأولى قبل أن تستمع إلى منتجي الأفلام ووكلاء مبيعاتها الدولية والموزعين الأميركيين، قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويأتي اختيار «مينوتور» بعد فوزه بالجائزة الكبرى في الدورة الـ79 من مهرجان «كان» السينمائي، في مايو الماضي، ليمنح الفيلم دفعة إضافية في مساره نحو موسم الجوائز. ويُعد العمل عودة لزفياغينتسيف إلى السينما بعد سنوات من الغياب والإقامة في المنفى، وهو المخرج الذي سبق أن رُشح لأوسكار أفضل فيلم دولي عن فيلمي «ليفياثان» عام 2015 و«بلا حب-Loveless» عام 2018، عندما كان يمثل روسيا.

وتدور أحداث «مينوتور» في روسيا، ويتابع قصة غليب، رجل الأعمال الذي يواجه أزمة في حياته الزوجية بالتزامن مع ضغوط مرتبطة بالتعبئة العسكرية. ويستند الفيلم بصورة حرة إلى فيلم «الزوجة الخائنة» للمخرج الفرنسي كلود شابرول، الصادر عام 1969، مع توظيف الحكاية الشخصية ضمن سياق اجتماعي وسياسي أوسع.

صُوّر الفيلم في لاتفيا، ومن المقرر طرحه في دور السينما الفرنسية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، على أن يصل إلى دور العرض الأميركية في 20 نوفمبر المقبل.

ويأتي اختيار «مينوتور» في ظل تعديل مهم في قواعد الأوسكار لعام 2027، إذ أتاحت الأكاديمية هذا العام للأفلام الفائزة بالجائزة الأولى في ستة مهرجانات دولية كبرى، من بينها السعفة الذهبية في كان، التقدم مباشرة إلى المنافسة، إلى جانب المسار التقليدي للترشيح عبر لجان وطنية.

وتقام الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، يوم 14 مارس 2027، فيما تعلن الأكاديمية القائمة المختصرة التي تضم 15 فيلماً، في 15 ديسمبر المقبل، ثم تكشف الأفلام الخمسة المرشحة رسمياً في 21 يناير 2027.