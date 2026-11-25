إعداد: قسم الثقافة والمنوعات

كرّم مهرجان استوكهولم السينمائي الدولي الممثلة البريطانية، أوليفيا كولمان، بجائزة الإنجاز، تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في السينما، ومنحها تمثال «الحصان البرونزي» خلال حفل أقيم في العاصمة السويدية، بالتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان. وتسلمت كولمان الجائزة عقب مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «وجهاً لوجه»، سبقت عرض فيلم «ويكر -Wicker» في سينما «بيو سكانديا» بمدينة استوكهولم، وأتاحت الجلسة للجمهور فرصة اللقاء بالممثلة والتعرف إلى تجربتها الفنية، قبل أن تتسلم التكريم في الحفل الذي أعقب النقاش.

ويأتي اختيار كولمان تقديراً لمسيرة امتدت عبر أعمال سينمائية وتلفزيونية متنوعة، نجحت خلالها في الانتقال بين الأدوار الكوميدية والدرامية، وتقديم شخصيات اتسمت بتنوعها وعمقها. وقد رسخت حضورها بوصفها واحدة من أبرز الممثلات البريطانيات، بفضل قدرتها على تقديم أداء يجمع بين الحس الإنساني والدقة والتلقائية.

ومن أبرز محطات مسيرتها فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «المفضلة - The Favourite» للمخرج يورغوس لانثيموس، الذي جسدت فيه شخصية الملكة آن، كما نالت عن الدور جائزة «غولدن غلوب» وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، وسبق أن حققت حضوراً لافتاً في أعمال تلفزيونية، من بينها مسلسل «التاج - The Crown)»، الذي أدت فيه شخصية الملكة إليزابيث الثانية، وحصلت عن أدائها على جائزة «غولدن غلوب».

وتضم الدورة الحالية من مهرجان استوكهولم السينمائي الدولي برنامجاً من العروض السينمائية واللقاءات مع الممثلين والمخرجين وصناع الأفلام في إطار احتفاء المهرجان بالتجارب السينمائية العالمية وإتاحة مساحة للحوار بين الجمهور والعاملين في صناعة السينما.