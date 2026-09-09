إيلين بورستين.. «الأسد الذهبي» يحتفي بمسيرة سينمائية استثنائية

في واحدة من لحظات التكريم البارزة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، تسلمت الممثلة الأميركية، إيلين بورستين، جائزة «الأسد الذهبي» للإنجاز مدى الحياة، تقديراً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود، أصبحت خلالها واحدة من أكثر الوجوه تأثيراً في تاريخ السينما الأميركية.

من أبرز المحطات في مسيرة بورستين دورها في فيلم «طارد الأرواح الشريرة» (The Exorcist)، الذي أصبح واحداً من أكثر أفلام الرعب تأثيراً في تاريخ السينما.

وجاءت إحدى أهم محطات مسيرتها مع فيلم «أليس لا تعيش هنا بعد الآن - Alice Doesn›t Live Here Anymore»، للمخرج مارتن سكورسيزي، عام 1974.