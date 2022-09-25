مبدعة «قصر الذئاب».. وداعاً

نعى مؤلفون بريطانيون ومؤسسات أدبية الكاتبة هيلاري مانتل التي توفيت عن 70 عاماً باعتبارها «واحدة من أفضل الكتاب في عصرنا».

واشتهرت الكاتبة البريطانية بثلاثية «وولف هول» (قصر الذئاب)، التي تناولت حياة توماس كرومويل، والتي نالت إشادة دولية ونالت عنها جائزة بوكر الأدبية البريطانية. ونعت صاحبة سلسلة كتب هاري بوتر جي كيه رولينغ المؤلفة الراحلة على «تويتر». وقالت «لقد فقدنا (كاتبة) عبقرية».