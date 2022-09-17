«بلومينغديلز» تحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيسها

تستعد علامة «بلومينغديلز» هذا الخريف لإطلاق فعاليات استثنائية في منطقة الخليج العربي، احتفالاً بمرور 150 عاماً على تأسيسها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع النجاحات الكبيرة التي حققتها العلامة خلال السنوات القليلة الماضية. ونجحت «بلومينغديلز» على مدى قرن ونصف القرن من الزمن في تعزيز مكانتها كإحدى أشهر علامات التجزئة في مدينة نيويورك، إضافة إلى تسجيل حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط

ويشكّل هذا العام محطة استثنائية في تاريخ العلامة، ما دفعها للاحتفال بإرثها العريق وكتابة فصل جديد في قصة نجاحها، حيث احتضنت «بلومينغديلز» الانطلاقة الأولى لأبرز العلامات التجارية في مجال الأزياء، وأصبحت عنوان الموضة الجديدة لترتقي بتجربة التجزئة إلى مستويات جديدة كلياً. ويتمحور مفهوم العلامة إلى تحويل التسوق لتجربة شيّقة تشبه العروض المسرحية.

وتطلق علامة «بلومينغديلز» احتفالاً بهذه المناسبة، تجارب تسوّق جديدة ومنتجات مميزة، بالتعاون مع العديد من العلامات الفاخرة، إضافة إلى إطلاق متاجر مؤقتة وفعاليات خاصة بالمناسبة، حيث تبدأ العروض في جميع متاجر ومنصّات العلامة اعتباراً من سبتمبر 2022 وتستمر طوال موسم الأعياد. وتهدف «بلومينغديلز» من خلال هذه الاحتفالات إلى مواصلة تألقها، وتقديم تجارب إبداعية وملهمة للجيل الجديد من المتسوّقين.