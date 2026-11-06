لطيفة بنت محمد: «داون تاون ديزاين» يهيئ بيئة حاضنة تزدهر فيها الأفكار الإبداعية 

زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معرض «داون تاون ديزاين»، الرائد في مجال التصميم المعاصر بالشرق الأوسط، المُقام ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «أسبوع دبي للتصميم»، التي تُنظَّم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة».

ونوّهت سموّها بأهمية المعرض الذي يجمع نخبة من المصممين والعلامات التجارية واستوديوهات التصميم المحلية والإقليمية والعالمية، ويتيح لهم عرض إبداعاتهم ورؤاهم الفنية، بما يعكس تنوّع التجارب والأساليب في مجالات التصميم المعاصر، وأثره منصةً نوعيةً تسهم في تعزيز التعاون وبناء الشراكات، من خلال ربط المصممين واستوديوهات التصميم بالعلامات التجارية والمصنّعين والمتخصصين، بما يدعم تطوّر قطاع التصميم في دبي والمنطقة.

مشاريع ذات قيمة

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يمكن للأفكار أن تتحول إلى مشاريع ذات قيمة مستدامة، عندما تتاح لأصحابها فرص التواصل مع الشركاء المناسبين، والاستفادة من الشبكات المهنية الداعمة لنموها، والمعرض يجمع هذه العناصر من خلال مد جسور التواصل والتعاون بين المصممين والعلامات التجارية، بما يتيح لهم تطوير أعمالهم، ويمكّنهم من استكشاف إمكانات وآفاق جديدة، ويفتح أمامهم فرصاً للوصول إلى أسواق أوسع، وتسهم هذه العلاقات في تعزيز ترابط مكونات منظومة التصميم في دبي، وتهيئة بيئة حاضنة تزدهر فيها الأفكار الإبداعية والابتكار».

وأضافت سموّها: «نحن ملتزمون بدعم هذه المنظومة بمختلف مراحلها، بدءاً من رعاية المواهب وتطوير الأفكار، ووصولاً إلى بناء مشاريع وأعمال تنطلق من دبي إلى العالم، ومن خلال تعزيز التقارب بين الممارسات الإبداعية والإنتاج وتنمية قدرات المصممين والمواهب الإبداعية، وربطها بالجانب التجاري، نعمل على توفير المزيد من الفرص التي تمكّن الأفراد من بناء المستقبل انطلاقاً من أفكارهم، مع إطلاق إمكانات التصميم بوصفه محركاً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام في دبي».

تنوّع مشهد التصميم

ويعكس برنامج معرض «داون تاون ديزاين» تنوّع مشهد التصميم في دولة الإمارات، إلى جانب المشاركات الدولية التي تجمع نخبة من المصممين والعلامات التجارية واستوديوهات التصميم، ويضم «معرض المصممين الإماراتيين»، الذي يُقام بدعم من «دبي للثقافة» تحت شعار «مستقبل متوارث»، وفق رؤية إبداعية وضعتها المهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه، ويشارك فيه 30 مصمماً مستقلاً واستوديو تصميم، ويستكشف المعرض سبل الاستفادة من الخامات والممارسات والصناعات وأساليب الإنتاج المتوارثة في إثراء التصميم المعاصر.

من جهة أخرى، تضم المشاركات برنامج «تنوين» التابع لمركز «تشكيل»، وزمالة «أثاث» التي تقدمها «ميك أبوظبي»، إلى جانب مشاركة «1971 - مركز التصاميم»، فيما تشمل المشاركات الدولية «ميمفيس ميلانو»، وعرض «أكوا ميرابيليس» لدار «بوتشيلاتي»، الذي أُنجز بالتعاون مع الفنان والمصمم البريطاني لوك إدوارد هول.

البيوت الإماراتية

يبرز «المنتدى»، الذي صممه استوديو «بون ستوديو» في دبي، مستلهماً عناصره من البيوت الإماراتية والسكك الضيقة، مع توظيف مواد محلية ومعاد تدويرها وقابلة لإعادة الاستخدام، لتوفير مساحة للحوار وتبادل الأفكار، ما يعكس تنوّع الحِرَف وتجارب التصميم والابتكارات في استخدام المواد، وأهمية التبادل الثقافي في إثراء قطاع التصميم.

نمو قطاع التصميم

يُشكّل معرض «داون تاون ديزاين»، بما يقدمه من تجارب ومشاريع متنوعة، منصةً لدعم نمو قطاع التصميم، وإبراز إبداعات المصممين، وتوسيع حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية، بما ينسجم مع جهود دبي الرامية إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية ورعاية المواهب، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار.

لطيفة بنت محمد:

• ملتزمون بدعم المنظومة بمختلف مراحلها، بدءاً من رعاية المواهب وتطوير الأفكار، ووصولاً إلى بناء مشاريع وأعمال تنطلق من دبي إلى العالم.

• نعمل على توفير المزيد من الفرص التي تمكّن الأفراد من بناء المستقبل انطلاقاً من أفكارهم.