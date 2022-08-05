«ذا ديل»: 250 علامة تجارية من بيوت الأزياء الفاخرة

يمثل منفذ بيع الأزياء الراقية، التابع لمجموعة «شلهوب» للخدمات والأزياء الفاخرة، وجهة لا مثيل لها لعشاق الموضة الذين يرغبون في التسوّق من أفضل العلامات التجارية وشراء القطع المميزة من أشهر مصممي الأزياء بأسعار مناسبة، مع تجربة تسوّق ممتعة وسلسة، من خلال المنصّة الإلكترونية أو مباشرة من منافذ «ذا ديل» المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.

وتتميز تشكيلة «ذا ديل» الصيفية المنسقة بعناية بأروع قطع الأزياء العصرية، فضلاً عن خصم إضافي بنسبة 20% على الأسعار المخفضة بالفعل.

وللباحثين عن إطلالات أنيقة تشعركم بالتميز طوال موسم الصيف، يوفر «ذا ديل» الكثير، بدءاً من ملابس السباحة وأغطية ملابس السباحة النسائية، مروراً بالعديد من خيارات ملابس الأطفال، وأحدث صيحات الموسم التي لا تفوت، وحتى ملابس العمل الأنيقة، وأفخم القطع المتميزة المثالية للحفلات ومختلف المناسبات.

وتضم المجموعة أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك أشهر بيوت الأزياء الفاخرة المفضلة لدى الكثيرين، مثل: «توري بورتش»، و«فيرساتشي»، و«ماكس مارا» و«كلوي»، إضافة إلى العلامات الكلاسيكية، مثل: «روبيرتو كافالي» و«رالف لورين»، فضلًا عن القطع العصرية المميزة لدى «زاديج آند فولتير» و«لونج شامب»، و«كنزو»، والعلامة المفضلة لدى المشاهير «دي سكويرد 2».