ضبط 30 ألف دولار بحوزة متسول أمام مسجد بالسعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر الأمن السعودي على 110 آلاف ريال ( حوالي 30 ألف دولار أميركي) بحوزة متسول أمام أحد المساجد في محافظة جدة.



وذكر الأمن العام السعودي، عبر حسابه على تويتر، أن المتسول "يمني الجنسية"، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي يناير الماضي، كشفت النيابة العامة في السعودية، عن العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكافة صوره وأشكاله، وفقا لمنشور لها عبر حسابها في "تويتر".

وفي 14 سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي، على "نظام مكافحة التسول".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره، على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news