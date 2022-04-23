«إنستغرام» يغيّر ترتيب ظهور المنشورات... لتشجيع المحتوى «الأصلي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن موقع «إنستغرام» عن تغيير الترتيب الذي تظهر من خلاله المنشورات على صفحات المستخدمين.

ستعمل الشركة على إبراز المزيد من المحتوى «الأصلي»، بدلاً من المنشورات التي تمت إعادة مشاركتها من مكان آخر، وفقاً لرئيس «إنستغرام» آدم موسيري.

سيعني ذلك أنه سيعرض عدداً أقل من المنشورات التي تعيد ببساطة مشاركة «ريلز»، منافس «إنستغرام» من «تيك توك»، على سبيل المثال.

وقال موسيري، في مقطع فيديو يعلن فيه التغيير، «يركز هذا بشكل خاص على فكرة الأصالة».

وتابع: «إذا أنشأت شيئاً من البداية، فيجب أن تحصل على رصيد أكبر مما لو كنت تعيد مشاركة شيء وجدته عبر شخص آخر. سنبذل المزيد من الجهد لمحاولة إبراز المحتوى الأصلي بشكل أكبر، لا سيما بالمقارنة مع المحتوى المعاد نشره».

وتعد هذه الخطوة واحدة من عدد من التغييرات المهمة التي أعلن عنها «إنستغرام» في الأشهر الأخيرة، حيث يتطلع التطبيق إلى إصلاح مشكلات ركود المستخدمين والتهديد من تطبيقات أخرى مثل «تيك توك».

قال موسيري، إن الهدف من التغييرات الأخيرة هو المساعدة في تعزيز نشر الأعمال الخاصة بالأشخاص الذين يصنعون المحتوى.

وأضاف: «صناع المحتوى المبدعين مهمون جداً لمستقبل (إنستغرام)، ونريد التأكد من أنهم يحصلون على كل التقدير الذي يستحقونه».

سيأتي ذلك أيضاً جنباً إلى جنب مع تغييرات أخرى مثل طرح علامات المنتج، بحيث يمكن للأشخاص بيع المحتوى بسهولة أكبر من خلال منشوراتهم الخاصة.

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