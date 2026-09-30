قمة المليار متابع تعلن مستجدات النسخة الخامسة وتعتمد أجندة موسعة وشراكات عالمية لترسيخ الإمارات عاصمة لصناعة المحتوى

اعتمدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أجندة نسختها الخامسة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في دبي، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، من 8 إلى 10 يناير 2027، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ونظمت القمة مؤتمر صحافياً اليوم في ختام الاجتماعات التحضيرية للقمة واستضافه مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، للإعلان عن مستجدات النسخة الخامسة بأجندة فعالياتها الموسعة وشراكاتها العالمية المتنامية الهادفة لترسيخ دولة الإمارات عاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى.

وتم الإعلان عن إطلاق أكبر جائزة في العالم للأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي، بقيمة مليون دولار، وذلك بالشراكة مع BytePlus، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة ByteDance، ضمن النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي تم الإعلان عنها في النسخة الرابعة للقمة.

وتحظى الجائزة بنسختها هذا العام بدعم من "TikTok"، مما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتحتضن النسخة الخامسة من القمة، وللمرة الأولى، فعالية "‏Instagram Creators Day" وهي فعالية تستمر يوماً كاملاً وتستضيفها منصة Instagram، تجمع فيها نخبة من أبرز صنّاع المحتوى وقادة القطاع جنباً إلى جنب مع فريق عمل Instagram.

كما تم الإعلان عن النسخة الثانية من "سوق صنّاع المحتوى" (Creators Market)، وهو جناح مخصص لشركات صنّاع المحتوى، يضم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة لصنّاع المحتوى، إضافة إلى الكشف عن أبرز المتحدثين في النسخة الخامسة والتي تشهد المشاركة الأكبر في تاريخ القمة بأكثر من 400 متحدث يتابعهم ما يزيد على 4 مليارات متابع، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى.

وتميزت الاجتماعات التحضيرية للنسخة الخامسة لقمة المليار متابع، بنقاشات وحوارات رفيعة المستوى، شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الرقمي العالمية، وخبراء في قطاع اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الجديد، ومجموعة كبيرة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين على مستوى العالم، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال وممثلي شركات رقمية ناشئة.

وتطرق المشاركون في الاجتماعات التحضيرية، إلى السبل الكفيلة بتعزيز الحضور الإعلامي لقمة المليار متابع، والرؤى والآليات الكفيلة بمواكبة المستجدات العالمية على صعيد الارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتنمية أعمال صناع المحتوى الجدد وتوسيع دائرة تأثيرهم وانتشارهم.

واستعرض المشاركون أحدث آليات سرد القصص، وسبل التصدي للمعلومات المضللة، وكيفية استثمار التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على احترافية المنتج الإبداعي، مع تسليط الضوء على موارد وأدوات الملكية الفكرية إضافة إلى الاتجاهات التقنية والتحولات في اقتصاد المؤثرين.

وتضمنت الاجتماعات التحضيرية، مناقشات معمقة حول تطورات صناعة المحتوى، ومستقبلها، ومردودها المادي، في سياق حضورها المتصاعد في المشهد الإعلامي، كما ناقش المجتمعون أهمية بناء تعاون مستدام بين صناع المحتوى والشركات الإبداعية، بما ينسجم مع توجهات ومعايير منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات،رئيس قمة المليار متابع سعيد العطر أن دولة الإمارات تؤمن بأن دورها لا يقتصر على مواكبة التحولات التي يشهدها اقتصاد صناعة المحتوى، بل أن تجمع من يصنعونه في مكان واحد صُنّاع المحتوى، والمنصات، والشركات، والمستثمرين.. ومن هنا جاءت قمة المليار متابع، لتكون مساحةً للشراكات والأفكار والفرص التي تصنع مستقبل هذا القطاع.. وتمثل القمة بشراكاتها العالمية امتداداً لالتزام قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإعلام وصناعاته منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال: "صناع المحتوى والمؤثرون لديهم القدرة على تشكيل الوعي وتحديد الأولويات وتغيير القناعات والتأثير في سلوك الملايين وهذه قوة كبيرة، ولا بد أن يكون معها مسؤولية كبيرة .. مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وأوطاننا .. ومسؤوليتنا في نقل المعرفة الحقيقية .. وتقريب الشعوب من بعضها .. ونشر المحبة والإنسانية".

وأضاف أن المحتوى أصبح اليوم صناعة تخلق فرصاً للشباب، وتفتح أسواقاً للشركات، وتؤثر في طريقة تواصل العالم وتعلّمه وتجارته.. والإمارات عملت بشكل منهجي على ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لصنّاع المحتوى، وحولت القطاع من نشاط فردي إلى اقتصاد متكامل يجذب رؤوس الأموال والمواهب العالمية.

وأشار إلى أن قمة المليار متابع هي جزء من رؤية متكاملة لريادة قطاع صناعة المحتوى الرقمي، فقد أطلقت الإمارات صندوق دعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم، وأطلقت مقر المؤثرين الذي استقطب 5000 عضو مسجلين من 130 دولة يتابعهم أكثر من 5 مليارات متابع، كما أعلنت عن مسرّعات مشاريع صناع المحتوى بقيمة 50 مليون درهم، واليوم يبلغ عدد صناع المحتوى المرخصين في دولة الإمارات 15,000 صانع محتوى من أكثر من 90 جنسية.

وقال إن النسخة الخامسة من القمة ستشهد المشاركة الأكبر في تاريخها بأكثر من 400 متحدث يتابعهم ما يزيد عن 4 مليارات متابع، وهو ما يعادل 4 أضعاف النسخة الأولى، وهذا سيرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى.

وحول أبرز المبادرات النوعية في النسخة الجديدة من قمة المليار متابع، أوضح معاليه أن القمة ستطلق النسخة الثانية من أكبر جائزة في العالم للأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي، بقيمة مليون دولار، وستطلق النسخة الثانية من "جناح صنّاع المحتوى" (Creators Market) الذي يضم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي أسّسها صُنّاع محتوى، كما ستطلق مسابقة مليون قصة 1MillionStories#، بجائزة قيمتها 100,000 دولار.

وأضاف أن القمة ستستضيف أبرز المنصات العالمية ضمن أجنحة تفاعلية وورش وجلسات متخصصة، مشيراً إلى أجندة القمة ستركز على الموجة القادمة لتبني الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والتي سيتوسع دورها ليشمل إدارة أعمال صناع المحتوى بالكامل بما في ذلك إدارة الحملات الإعلامية، وتوزيع المحتوى، وترجمته وتوطينه للأسواق المختلفة، والبحث عن فرص التعاون مع العلامات التجارية، والتفاوض على الحملات، وتحليل الجمهور، وإدارة الحقوق والملكية الفكرية، واكتشاف الفرص التجارية، وقياس المبيعات والعوائد.

من جهتها، قالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع عالية الحمادي: "إن النسخة الخامسة بأجندتها الموسعة تعكس التزام القمة بتمكين صناع المحتوى على مستوى الأدوات والاستثمار والوصول، بما يجسّد حرص قمة المليار متابع على مواكبة التحول التقني وتوفير فرص حقيقية للمحتوى الهادف ترفع من القيمة الاقتصادية والإبداعية للإعلام الرقمي".

وأضافت: "أن الشراكات المتنامية التي تشهدها القمة مع كبرى المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا العالمية تؤكد الثقة الدولية بمكانة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى، والإيمان بدورها ورسالتها في هذا المجال، وهذه الشراكات الفاعلة تأتي أيضاً شهادة على البيئة المحفزة والداعمة التي رسختها دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها، لتعزيز نمو هذا القطاع وفتح آفاق جديدة أمام الجيل القادم من رواد الأعمال في هذا المجال الحيوي".

وأعلنت قمة المليار متابع عن مشاركة أكثر من 400 متحدث في نسختها الخامسة، يتابعهم أكثر من 4 مليارات متابع.

كما أعلنت عن النسخة الثانية من أكبر جائزة من نوعها للأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع "BytePlus"، وتبلغ قيمتها مليون دولار.

يذكر أن BytePlus تتيح الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات إلى نموذج Dreamina Seedance لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance، والذي يتيح تعزيز تطبيقات سير العمل الإبداعي بفضل الإمكانيات المتطورة لقطاع الفيديو متعدد الصيغ.

وحددت الجائزة 7 موضوعات رئيسية يجب أن تتناولها الأفلام المشاركة، تشمل العلوم والاكتشافات، من خلال إحياء قصة اختراق علمي أو اكتشاف رئيسي كان له أثر كبير في حياة البشر والحضارات والإمبراطوريات، وتقديم قصة إنسانية مستوحاة من حضارة أو مملكة أو حقبة تاريخية بارزة.

والثقافة والتقاليد، عبر استكشاف قصة تقليد أو احتفال أو شكل فني أو طعام أو طقوس خاصة أو ممارسات ثقافية والاختراعات وبراعة البشر، من خلال سرد قصة كفاح أو فكرة أو حل أو اختراع غير حياة الناس اليومية والاستكشاف والمغامرة، وتقديم رحلة أو مواجهة أو مغامرة غيرت طريقة فهم الناس للعالم ونقاط التحول في التاريخ، حيث يتم التركيز على قرار أو حدث أو لحظة غيرت مسار الأحداث عبر التاريخ والقصص المفقودة والمنسية، ويتم خلالها إعادة اكتشاف أشخاص أو أماكن أو أحداث أو إنجازات أو أفكار لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه، وتستحق أن تعود إلى الواجهة.

كما أعلنت قمة المليار متابع عن استضافة نسختها الخامسة لمسابقة المليون قصة 1MillionStories# بالشراكة مع TikTok، المنصة العالمية لاكتشاف الفيديو والبث المباشر (ستريمينغ) وغيرها.

وتدعو هذه المسابقة العالمية على منصة TikTok المشاركين من مختلف أنحاء العالم إلى مشاركة المحتوى الذي ترك أثراً استثنائياً في حياتهم، سواء كان فيلماً، أو مسلسلاً تلفزيونياً، ومشاركة أهمية هذا المحتوى وأثره من خلال فيديو إبداعي على المنصة.

ويشارك المتنافسون قصصهم عبر TikTok، على أن يتم تقييم المشاركات بناءً على الإبداع، والتأثير، وجودة السرد القصصي، ومدى الوصول والانتشار. وسيحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 100,000 دولار مقدمة من قمة المليار متابع.

كما تحتضن النسخة الخامسة من قمة المليار متابع "ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى"، بالشراكة مع "ألفان" وهو مساحة مخصصة لصناع المحتوى المبدعين، صُممت لتمكينهم من التواصل مع العلامات التجارية وتحقيق عوائد مالية خلال قمة المليار متابع.

وتحتضن النسخة الخامسة من القمة، وللمرة الأولى، فعالية "‏Instagram Creators Day"، وهي فعالية تستمر يوماً كاملاً وتستضيفها منصة "Instagram"، تقود خلالها حوارات نقاشية وجلسات عمل تفاعلية، تجمع فيها نخبة من أبرز صنّاع المحتوى وقادة القطاع جنباً إلى جنب مع فريق عمل إنستغرام لمناقشة أبرز التحولات والعوامل التي ستشكل الجيل المقبل من صناع المحتوى الموهوبين، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إنتاج محتوى متميز وهادف، وبناء المجتمعات الرقمية، وإنشاء أعمال ومشاريع مستدامة لصناع المحتوى وتعزيز الأثر الثقافي للمحتوى.

وتخصص النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، وللعام الثاني على التوالي، جناحاً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها صناع محتوى، ويضم الجناح شركات ناشئة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، حيث يوفر منصة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها، بهدف إبرام صفقات أو الحصول على الدعم لتأسيس وجود لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف الجناح نحو 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي أسّسها صُنّاع محتوى ونجحوا في الانتقال إلى عالم الأعمال.

كما جرى الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين من كبرى منصات مواقع التواصل الاجتماعي والشركات الرقمية العالمية، وضمت القائمة Meta, Instagram, YouTube, X, TikTok, Snapchat.

وتشارك كبرى المنصات في القمة من خلال أجنحة خاصة، حيث تستضيف Meta, Instagram, YouTube, X, TikTok, Google, Linkedin, Bilibili. ضمن أجنحتها لقاءات حوارية وجلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تجمع صناع المحتوى مع خبراء ومسؤولي القطاع.

وأعلنت القمة أيضاً عن قائمة الرعاة الاستراتيجيين، والتي تشمل كلاً من طيران الإمارات، وإي آند، وغرفة دبي الرقمية، وPUBLICIS GROUP ومركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل، وطلبات، والمستشفى السعودي الألماني، وGlobal Southing، وواحة دبي للسليكون، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتأتي النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، امتداداً لمسيرة النجاح التي سجلتها القمة خلال النسخ الأربع الماضية، حيث حققت النسخة الرابعة من القمة العديد من الأرقام القياسية وشهدت العديد من الأحداث والمبادرات والفعاليات النوعية، لتمثل أكبر قمة تجمع صانعي المحتوى في العالم، وضمت قمة المليار متابع في نسختها الرابعة أجندة نوعية بأكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمي.

وركزت الأجندة في هذه النسخة على محورين أساسيين، الأول تحويل صناع المحتوى لصناع أثر، من خلال صناعة محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت القمة في هذا الإطار عدة مبادرات عالمية نوعية في مقدمتها «جائزة صناع المحتوى التعليمي» بالتعاون مع TikTok والتي تم تكريم الفائز فيها خلال فعاليات اليوم الثاني، واستهدفت الجائزة دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، حيث شارك فيها 610 آلاف مشارك ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة TikTok.

وأطلقت القمة كذلك 5 شراكات استراتيجية مع YouTube، وTikTok، وسناب شات، ومنصة X، وMeta لدعم المحتوى الهادف، كما تناول المتحدثون خلال الجلسات موضوعات متنوعة عن المحتوى الهادف تشمل التوعية المالية والتعليم والصحة والمجتمع وريادة الأعمال.

كما أطلقت قمة المليار متابع مع صانع المحتوى العالمي MrBeast المؤثر الأكثر متابعة على YouTube حملة: 1Billion Acts of Kindness " مليار عمل مجتمعي"، وارتكزت فكرتها على أن يقوم كل صانع محتوى بعمل مجتمعي والتقدم به للحملة حيث تم اختيار 20 صانع محتوى عالمياً لعمل مشروع إنساني بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي.

وقد أثمرت الحملة عن مشاركة قياسية بلغت أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.

وركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار.

وشارك أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة في المسابقة، وتم خلال اليوم الثاني من القمة تكريم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه "ليلي" الفائز بالجائزة، فيما ضمت أجندة القمة العديد من الجلسات وورش العمل تناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى.

وتهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، وهي تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما تهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.