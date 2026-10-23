«صُنّاع محتوى دبي» يواصل أسبوعه الثاني بجلسات متخصصة

قدّم برنامج «صُنّاع محتوى دبي» - في نسخته السياحية والاقتصادية، ضمن فعاليات اليومين الأول والثاني من أسبوعه الثاني - مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على التسويق العالمي للوجهات، وصناعة محتوى السفر، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية.

وجاءت جلسات الأسبوع الثاني استكمالاً لأهداف البرنامج في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، وإنتاج المحتوى المرئي، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية، بما يسهم في إعداد صُنّاع محتوى قادرين على إنتاج محتوى سياحي واقتصادي نوعي، يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب متطلبات المنصات الحديثة.

وشهد البرنامج جلسة بعنوان «حلّق بمحتواك.. فنون التسويق العالمي للوجهات»، قدمها الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، بطرس بطرس، وسلطت الضوء على الخبرات العالمية للشركة في بناء الهوية السياحية والتسويق لدبي بوصفها وجهة سياحية عالمية، وتناولت الجلسة كيفية تحويل تجربة السفر والضيافة إلى قصص ملهمة.

كما شهد البرنامج ورشة بعنوان «الـVlog السياحي: كيف تروي قصة مدينة في فيديو؟»، قدمتها منصة «يوتيوب»، وركزت على تطوير مهارات المشاركين في تحويل الجولات السياحية والتغطيات الميدانية إلى قصص بصرية جذابة، من خلال التخطيط للمحتوى وبناء التسلسل القصصي.

وفي ورشة بعنوان «الـReels: أدوات صناعة الترند على إنستغرام»، تعرّف المشاركون إلى آليات عمل خوارزميات «Reels» وأدوات إنتاج المقاطع القصيرة، وكيفية توظيف الاتجاهات الرقمية والمؤثرات الصوتية والقوالب الإبداعية في تقديم محتوى سياحي جذاب، إلى جانب استراتيجيات النشر وتحليل الأداء.