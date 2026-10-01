«قمة المليار متابع» تستعد لنسختها الأكبر.. 400 متحدث وجائزة مليونية لأفلام الذكاء الاصطناعي

اعتمدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أجندة نسختها الخامسة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، من الثامن إلى الـ10 من يناير 2027، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ونظمت القمة مؤتمراً صحافياً أمس، في ختام الاجتماعات التحضيرية للقمة، واستضافه مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، للإعلان عن مستجدات النسخة الخامسة بأجندة فعالياتها الموسعة وشراكاتها العالمية المتنامية الهادفة لترسيخ دولة الإمارات عاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى، حيث تم الإعلان عن إطلاق أكبر جائزة في العالم للأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي، بقيمة مليون دولار، وذلك بالشراكة مع «BytePlus»، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة «ByteDance»، ضمن النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي التي تم الإعلان عنها في النسخة الرابعة للقمة. وتحظى الجائزة بنسختها هذا العام بدعم من «TikTok»، ما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم. كما أعلنت القمة عن استضافة نسختها الخامسة لمسابقة المليون قصة 1MillionStories# بالشراكة مع TikTok. وسيحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 100 دولار. وتدعو هذه المسابقة العالمية على منصة TikTok المشاركين من مختلف أنحاء العالم إلى مشاركة المحتوى الذي ترك أثراً استثنائياً في حياتهم، إضافة إلى استضافة «ملتقى العلامات التجارية لصنّاع المحتوى» بالشراكة مع «ألفان» لتمكين صناع المحتوى من التواصل مع العلامات التجارية وتحقيق عوائد مالية.

وتحتضن النسخة الخامسة من القمة، وللمرة الأولى، فعالية «‏Instagram Creators Day»، وهي فعالية تستمر يوماً كاملاً، وتستضيفها منصة Instagram، تجمع فيها نخبة من أبرز صنّاع المحتوى وقادة القطاع جنباً إلى جنب مع فريق عمل«Instagram»، كما تم الإعلان عن النسخة الثانية من «سوق صنّاع المحتوى» (Creators Market)، وهو جناح مخصص لشركات صنّاع المحتوى، يضم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة لصنّاع المحتوى، إضافة إلى الكشف عن أبرز المتحدثين في النسخة الخامسة التي تشهد المشاركة الأكبر في تاريخ القمة بأكثر من 400 متحدث، يتابعهم ما يزيد على أربعة مليارات متابع، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى.

الاستثمار في الإعلام

وأكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، سعيد العطر، أن دولة الإمارات تؤمن بأن دورها لا يقتصر على مواكبة التحولات التي يشهدها اقتصاد صناعة المحتوى، بل أن تجمع من يصنعونه في مكان واحد: صُنّاع المحتوى، والمنصات، والشركات، والمستثمرين، ومن هنا جاءت قمة المليار متابع، لتكون مساحةً للشراكات والأفكار والفرص التي تصنع مستقبل هذا القطاع، وتمثل القمة بشراكاتها العالمية امتداداً لالتزام قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإعلام وصناعاته منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال: «صناع المحتوى والمؤثرون لديهم القدرة على تشكيل الوعي وتحديد الأولويات وتغيير القناعات والتأثير في سلوك الملايين، وهذه قوة كبيرة، ولابد أن تكون معها مسؤولية كبيرة.. مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وأوطاننا، ومسؤوليتنا في نقل المعرفة الحقيقية، وتقريب الشعوب من بعضها، ونشر المحبة والإنسانية».

وأضاف أن المحتوى أصبح اليوم صناعة تخلق فرصاً للشباب، وتفتح أسواقاً للشركات، وتؤثر في طريقة تواصل العالم وتعلّمه وتجارته.. والإمارات عملت بشكل منهجي على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لصنّاع المحتوى، وحولت القطاع من نشاط فردي إلى اقتصاد متكامل يجذب رؤوس الأموال والمواهب العالمية.

وأشار إلى أن قمة المليار متابع هي جزء من رؤية متكاملة لريادة قطاع صناعة المحتوى الرقمي، فقد أطلقت الإمارات صندوق دعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم، وأطلقت مقر المؤثرين الذي استقطب 5000 عضو مسجلين من 130 دولة يتابعهم أكثر من خمسة مليارات متابع، كما أعلنت عن مسرّعات مشاريع صناع المحتوى بقيمة 50 مليون درهم، واليوم يبلغ عدد صناع المحتوى المرخصين في دولة الإمارات 15 ألف صانع محتوى من أكثر من 90 جنسية.

وقال سعيد العطر إن النسخة الخامسة من القمة ستشهد المشاركة الأكبر في تاريخها بأكثر من 400 متحدث، يتابعهم ما يزيد على أربعة مليارات متابع، وهو ما يعادل أربعة أضعاف النسخة الأولى، وهذا سيرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى.

شراكات متنامية

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «إن النسخة الخامسة بأجندتها الموسعة تعكس التزام القمة بتمكين صناع المحتوى على مستوى الأدوات والاستثمار والوصول، بما يجسّد حرص قمة المليار متابع على مواكبة التحول التقني، وتوفير فرص حقيقية للمحتوى الهادف ترفع من القيمة الاقتصادية والإبداعية للإعلام الرقمي».

وأضافت: «أن الشراكات المتنامية التي تشهدها القمة مع كبرى المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا العالمية تؤكد الثقة الدولية بمكانة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى، والإيمان بدورها ورسالتها في هذا المجال، وهذه الشراكات الفاعلة تأتي أيضاً شهادة على البيئة المحفزة والداعمة التي رسختها دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها، لتعزيز نمو هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة أمام الجيل القادم من رواد الأعمال في هذا المجال الحيوي».

• مسابقة المليون قصة 1Million Stories# بالشراكة مع TikTok بقيمة 100 ألف دولار.

• «ملتقى العلامات التجارية لصنّاع المحتوى» بالشراكة مع «ألفان» لتمكين صناع المحتوى من التواصل مع العلامات التجارية وتحقيق عوائد مالية.