حملة «مليار عمل مجتمعي» تنجز تحولاً تنموياً شاملاً في قرية بدولة غانا

أعلنت حملة «مليار عمل مجتمعي» (1Billion Acts of Kindness)، التي انطلقت بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ومؤسسة «فاركي»، وبالشراكة الاستراتيجية بين قمة المليار متابع، وصانع المحتوى العالمي مستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون)، خلال النسخة الرابعة من القمة في يناير الماضي، تحقيق محطة نوعية في جهودها، تمثلت في استكمال مشروع التحول المستدام في قرية بالمنطقة الشرقية في دولة غانا، حيث نجحت في إنجاز منظومة تنمية وتمكين شاملة للسكان، مبنية على خمس ركائز تضم: المياه النظيفة، التعليم، الغذاء، الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية.

ويرسخ هذا الإنجاز نموذجاً ملهماً في توظيف قوة تأثير صناعة المحتوى والإعلام الرقمي لخدمة القضايا التنموية والإنسانية الأكثر إلحاحاً، حيث قادت الحملة أكبر حراك مجتمعي عالمي للعمل على إحداث تغيير شامل في حياة المجتمعات.

عمل إنساني قائم على الابتكار

وقالت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «يُمثّل استكمال منظومة التنمية الشاملة في قرية بدولة غانا تجسيداً لرؤية قمة المليار متابع، الرامية إلى ترسيخ أثر إيجابي لصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وتحويل قوة تأثير هذا الفضاء الرقمي إلى محرك تنموي يلامس القضايا الإنسانية، ويحدث التغيير في حياة المجتمعات نحو الأفضل».

وأضافت: «نجحت الحملة من خلال هذا الإنجاز في إرساء نموذج عالمي يُبرهن كيف يمكن لصناعة المحتوى أن تحدث هذا التحول الجذري في حياة المجتمعات»، موضحة أن «النجاح الذي حققته الحملة بالشراكة مع (مستر بيست)، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، يُمثل رسالة أمل انطلقت من الإمارات إلى العالم لتلهم الجميع بما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الجهود التنموية لترسيخ ثقافة العطاء، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية».

تمكين الأطفال من التعليم

وقال مؤسس مؤسسة فاركي، صني فاركي: «التعليم هو أعظم هدية يمكن أن نقدمها؛ فهو قادر على تغيير حياة الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها. وما تحقق من خلال الحملة في شرق غانا يجسد ما يمكن تحقيقه عندما نوحّد جهود التعليم والرعاية الصحية والتغذية لإزالة العوائق التي تحول دون تعلم الأطفال، ومنحهم الفرصة لبناء مستقبل أفضل».

وتابع: «من خلال الجمع بين جهود المؤسسات الخيرية والانتشار الاستثنائي لصنّاع المحتوى الهادف، يمكننا إلهام ملايين الأشخاص الآخرين ليصبحوا صنّاعاً للتغيير في مجتمعاتهم، ويسهموا في إحداث تغيير إيجابي حول العالم».

حراك عالمي

وقاد «مستر بيست»، عبر منصاته الرقمية التي تسجل أكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً، ويتابعه عليها أكثر من 1.1 مليار متابع، حراكاً عالمياً بالتعاون مع 20 من صناع المحتوى العالميين الذين تم اختيارهم ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، لإحداث هذا التحول في قرية بالمنطقة، والذي نقلها من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتغيير المستدام في مكان واحد، وذلك عبر دعم أساسيات الحياة اليومية ببناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وبناء مساكن جديدة للمعلمين لدعم استمرارية التعليم، وإنشاء أنظمة مياه نظيفة، ومراحيض، ومحطات غسل اليدين، وإطلاق برامج وجبات مدرسية للحد من الغياب الناتج عن الجوع، وتوعية المجتمع لتغيير المفاهيم السائدة حول عمالة الأطفال والتعليم، فيما اكتملت حلقة التنمية في المنطقة بافتتاح عيادة صحية، والتي مثلت حجر الزاوية لضمان استدامة هذه النقلات التنموية.

تغيير واقع المجتمعات

من جهته، أكد جيمس ستيفن دونالدسون (مستر بيست) أن ما تحقق في غانا يثبت أن ما يمتلكه المحتوى الرقمي من قوة قادر على تغيير واقع المجتمعات إلى الأفضل، وقال: «عندما سافرنا مع 20 مبدعاً عالمياً ورأينا الظروف الصعبة التي كان يعيشها الأهالي من دون رعاية صحية أو مياه نظيفة، كان قرارنا حاسماً بأن نجعل من هذا المكان نموذجاً يقود تغييراً جذرياً في مفاهيم العطاء والتأثير الإيجابي، ويلهم الملايين حول العالم ليتحولوا إلى صناع أثر حقيقي في المجتمعات».

وتقع القرية في المنطقة الشرقية بغانا، ويزيد عدد سكانها على 1062 نسمة، وتُعتبر من المجتمعات الريفية التي تعتمد كلياً على زراعة الكاكاو، وكانت القرية تعاني سابقاً تدني مستويات المعيشة، حيث يراوح متوسط دخل الأسرة فيها بين 100 و120 دولاراً فقط، مع افتقار تام لمرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة والبنية التحتية التعليمية والصحية الأساسية. وأدى الواقع الصعب إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في المنطقة لتصل إلى نحو 40%، حيث ارتفعت نسبة غياب الطلاب من الصف الرابع إلى التاسع خلال مواسم حصاد الكاكاو، نتيجة الفقر الشديد والتسرب المدرسي للعمل في المزارع، فضلاً عن اجتياز مسافات طويلة تصل إلى ساعة بالدراجة النارية للحصول على أدنى مستويات الرعاية الطبية.

وفي أقل من سنة من العمل التنموي الدؤوب، تحولت القرية من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتكامل الاستراتيجي بين الشركاء والداعمين، والذي ضم قمة المليار متابع، و«بيست إندستريز» التي أسسها مستر بيست، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، إضافة إلى الجهود الميدانية الاستثنائية في موقع التنفيذ في القرية، بمشاركة 20 مبدعاً وصانع محتوى عالمياً ممن تركوا بصمة إيجابية وأثراً ملهماً في المجتمعات. وشارك المبدعون، جنباً إلى جنب مع مستر بيست والفرق الميدانية، في أعمال البناء والتشييد وتجهيز المرافق التعليمية والصحية، وتزويد القرية بالكهرباء والماء.

منظومة تنموية شاملة

وشملت الإنجازات التنموية في القرية الجوانب المتعلقة بالتعليم والبنية التحتية، حيث تم بناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وتجهيز سكن المعلمين لدعم استقرارهم، وتقديم برامج الوجبات المدرسية للحد من الغياب المرتبط بالجوع.

وبالنسبة للمياه والصحة العامة، فقد تم إنشاء أنظمة مياه نظيفة ومحطات لغسل اليدين ومراحيض صحية للحد من الأمراض المنقولة بالمياه.

وفي الجانب الصحي، تم افتتاح العيادة التي حوّلت الرعاية الصحية من رحلة شاقة ومكلفة إلى خدمة فورية داخل القرية، ما يضمن الاكتشاف المبكر للأمراض الشائعة مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال أثناء الولادة وبعده، فضلاً عن خفض الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وتمكين الآباء من مواصلة إنتاجيتهم دون انقطاع.

ويعمل مستر بيست وفريق المبدعين الميداني الذي يشاركه هذه الجهود على تحويل الإنجاز إلى نموذج عالمي ملهم واسع الانتشار، حيث ستُعرَض قصة تحول القرية في فيديوهات حصرية من كواليس هذا الحراك، ومن ضمنها الفيديو الخاص بإنشاء العيادة، والذي يتتبع مسار القصة عبر أربع مراحل رئيسة: بدايةً من التحديات الطبية المعقدة من دون كهرباء أو معدات، مروراً بـالهدية المفاجئة للكوادر الطبية المحلية، ثم عمليات البناء التشاركية مع صناع المحتوى، وصولاً إلى الافتتاح الكبير وتقديم الرعاية الطبية لأول 100 مريض في اليوم الأول.

ويستثمر هذا الجهد الإنتاجي المشترك شبكة التوزيع الرقمية لمستر بيست وقوة التأثير لدى 3000 مبدع عبر 180 دولة، لخلق حراك عالمي فاعل يؤكد قدرة المحتوى الهادف على صناعة التغيير الاجتماعي والتنموي في المجتمعات.

• 20 صانع محتوى عالمياً من قمة المليار متابع، قادهم «مستر بيست» للعمل على أرض الواقع.

أبرز محطات الإنجاز

• بناء وترميم مبان دراسية وبناء مساكن جديدة للمعلمين لدعم استمرار الدراسة.

• إطلاق برامج وجبات مدرسية للحد من الغياب الناتج عن الجوع.

• إنشاء أنظمة مياه نظيفة ومراحيض ومحطات لغسل اليدين.

• توعية المجتمع لتغيير المفاهيم السائدة حول عمالة الأطفال والتعليم.

• افتتاح عيادة صحية مثلت حجر الزاوية لضمان استدامة النقلة التنموية.

• تحويل الإنجاز إلى نموذج عالمي ملهم واسع الانتشار بفيديوهات تستثمر شبكة التوزيع الرقمية لـ«مستر بيست» وقوة التأثير لدى 3000 مبدع عبر 180 دولة.