تبدأ من مصر والسعودية.. لجان كويتية لفحص DNA من يدعي انه كويتي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر أمنية لـ «القبس» أن مصر والسعودية تمثلان أول وجهتين للجان المشتركة التي شكلتها وزارة الداخلية، أخيرا، من ضباط وفنيين بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للأدلة الجنائية، للتحقيق وتحديد الهوية الكويتية لأشخاص مولودين وموجودين خارج الكويت، ويدعون أنهم كويتيون، باستخدام فحص DNA.

وقالت المصادر لـ «القبس»: إن اللجان ستتوجه عقب عطلة الأعياد الوطنية إلى البلدين بعدما تلقت مخاطبات رسمية من سفارتي الكويت في مصر والسعودية تفيد بوجود أشخاص في البلدين يدعون أنهم كويتيون، وتقدموا بطلبات لدخول البلاد.

وشددت المصادر على أن ذلك يأتي تطبيقاً للقانون وحماية للهوية الكويتية، وتفاعلا مع الحالات الإنسانية الناتجة عن زواج من مواطنين.

وأكدت المصادر أنه في حالة تطابق عينة من يدعي أنه كويتي بوالده أو ذويه سيجري منحه سمة دخول إلى البلاد باعتباره مواطنا كويتيا.

وشددت على أن إجراء أخذ عينة البصمة الوراثية ومطابقتها مع الأب الكويتي سيمنع التلاعب أو الاستغلال أو اللجوء إلى السفارة لطلب وثيقة أو سمة دخول إلا في الحالات السليمة والصحيحة.

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