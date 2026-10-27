«الظفرة للتمور» يسدل الستار على دورته الخامسة

اختُتمت أول من أمس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة دولة الكويت ضيف شرف الدورة، وقال مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبيد خلفان المزروعي، إن المهرجان حقق أهدافه في نقل المعارف والممارسات التراثية إلى الأجيال الجديدة، ودعم المزارعين والمنتجين، وتعزيز جودة الإنتاج المحلي وفرص تسويقه، وأضاف أن المهرجان جمع بين دعم الإنتاج المحلي والتعريف بالتراث الإماراتي، من خلال المزادات والمسابقات والأسواق والبرامج الموجهة للأسر والأطفال، مشيراً إلى أن مزاد النخيل شكّل إضافة إلى فعاليات هذه الدورة بما أتاحه من فرص لتداول الأصناف النادرة.