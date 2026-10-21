مهرجان الظفرة للتمور يجتذب الكبار والصغار

وسط خيرات النخيل والمسابقات والأنشطة التراثية، يواصل مهرجان الظفرة للتمور فعاليات دورته الخامسة، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد حتى 25 أكتوبر الجاري.

ويحفل المهرجان ببرامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوّار، إضافة إلى التجارب التراثية عبر «السوق الشعبي»، و«القرية الكويتية»، والتسوق من محال بيع التمور والأدوات الزراعية، وقرية العسل، ومتابعة ركن الحرف التراثية، وركن الأطفال، وغيرهما من الأركان التي تجتذب الزوار.

واصطحب برنامج زيارات المدارس الطلبة في جولة شاركوا من خلالها في تجارب ترفيهية وتعليمية تفاعلية، جمعت بين المعرفة والمتعة وقرّبتهم من موروثهم.

وتضمنت أنشطة الزيارات ركن الرسم الحي، وركن الأطفال، والألعاب الشعبية والمسابقات التراثية على المسرح، إلى جانب ورشة السنع الإماراتي التي تُعرِّف الأطفال بآداب المجالس، والتعرّف إلى أصناف التمور في منصة المزاينة.

كما توج المهرجان، أول من أمس، الفائزين في مسابقة «الدباس»، وهم: محمد سيف مرشد المرر بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني ورثة صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الثالث سالم غانم شايع المنصوري.