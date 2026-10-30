من يروي الحكاية.. سؤال يجمع 3 مبدعين في «الشارقة للكتاب»

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب ثلاثة من المبدعين العرب، الذين تنوّعت تجاربهم بين التمثيل والتأليف والإخراج والأدب والفنون التشكيلية، حيث يستضيف في جلسة بعنوان «من يملك الحكاية؟»، الفنان والكاتب والمخرج المسرحي اللبناني، رفيق علي أحمد، والكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية، الدكتورة عالية شعيب، والفنان والأكاديمي الإماراتي، الدكتور حبيب غلوم، ليتشاركوا رؤاهم حول صناعة الحكاية والعلاقة بين الكاتب والفنان.

وتُعقد الجلسة، يوم الخامس من نوفمبر المقبل، في قاعة الفكر بمركز إكسبو الشارقة، ضمن برنامج «أدب وفن»، الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، بهدف التأكيد على دور الفن والأدب في إثراء المشهد الثقافي العالمي، ويُعدّ الفنان اللبناني رفيق علي أحمد من الأسماء البارزة في المسرح العربي، وتميّز بأعماله في فن «المونودراما»، وجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج المسرحي، وهو حاصل على دراسات عليا من معهد الفنون في الجامعة اللبنانية، وعُرضت أعماله في العديد من الدول العربية والأجنبية، وشارك في مهرجانات دولية، منها قرطاج وكان وجرش والفجيرة الدولي للمونودراما.

وتجمع الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية، الدكتورة عالية شعيب، بين البحث الفلسفي والأدب والفنون البصرية، وهي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة برمنغهام البريطانية، وعملت أستاذة لفلسفة الأخلاق بجامعة الكويت بين عامي 1994 و2008، وتناولت في مؤلفاتها قضايا الأخلاق والهوية والجسد.

ويجمع الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم في مسيرته بين التمثيل والإخراج والتأليف والعمل الأكاديمي، وهو حاصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1987، وماجستير علوم المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1995، ودكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة مانشستر البريطانية عام 1999.