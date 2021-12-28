أبوظبي تستقبل العام الجديد بحفلات لـ 5 نجوم عرب وعالميين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن برنامج احتفالات رأس السنة الجديدة، الذي يتضمن جدولاً حافلاً ومتنوعاً من الحفلات لكوكبة من النجوم العرب والعالميين، والعروض الترويجية والألعاب النارية والتجارب والفعاليات الترفيهية والموسيقية والثقافية، التي تمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة استثنائية للاحتفال برفقة العائلة والأصدقاء، في أجواء مفعمة بالمرح والبهجة.

وتحتضن جزيرة المارية، الوجهة المتكاملة للأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، ليلة رأس السنة (31 ديسمبر) حفلاً موسيقياً حياً لألمع نجوم الأغنية العربية، حسين الجسمي وإليسا وبلقيس بمنطقة الساحة الجنوبية في الجزيرة، بينما يشدو نجم بوليوود عاطف أسلم بأجمل أعماله في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وسيكون الجمهور على موعد مع أنغام الدي جي العالمي الحائز جوائز ديفيد جيتا في حفل افتراضي سيتم بثه مباشرة من متحف اللوفر أبوظبي.

كما تضيء سبعة عروض للألعاب النارية سماء الإمارة منتصف ليلة رأس السنة، فوق كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية، ونادي شاطئ السعديات في جزيرة السعديات، والواجهة البحرية ياس باي في جزيرة ياس، ومهرجان الشيخ زايد في الوثبة، واستاد هزاع بن زايد ومدينة زايد في منطقتي العين والظفرة.

وتشهد الإمارة أيضاً ما يزيد على 40 فعالية احتفالية وموسيقية، مع طرح عروض وباقات حصرية في الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وتتزامن احتفالات رأس السنة الجديدة مع الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق التي توفر قائمة متنوعة من التجارب والصفقات الرائعة في أكثر من 3500 متجر مشارك.

ويتعين على الجمهور الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وعند دخول قاعات الحفلات، يجب إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، ونتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» (PCR) تم تسلمها في غضون 48 ساعة بحد أقصى، مع قياس درجة الحرارة.

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