"ميرال" تستثمر 12 مليار درهم في جزيرة ياس

أعلنت "ميرال" المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم عن استثمار استراتيجي في جزيرة ياس بأكثر من 12 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقالت إن هذا الاستثمار سيدعم تنفيذ محفظة متكاملة من المشاريع الجديدة، وتطوير وتوسعة عدد من الوجهات الحالية، بما يعكس التزام ميرال بالاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030، ويرسخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

تركّز هذه المرحلة الجديدة من التطوير على توسعة المدن الترفيهية والوجهات الحالية عالمية المستوى في جزيرة ياس، إلى جانب تقديم ألعاب وتجارب غامرة جديدة تواكب التطلعات المتجددة لزوارها.

كما سيسهم الاستثمار في تعزيز قطاع الضيافة في الجزيرة، من خلال إضافة غرف فندقية جديدة والارتقاء بعروض الإقامة فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة ميرال محمد خليفة المبارك، إن هذا الاستثمار يتوافق مع التزامنا بالرؤية طويلة الأمد التي تعتمدها إمارة أبوظبي، وتنبثق من طموحاتنا المتواصلة تجاه رسم ملامح مستقبل إحدى أكثر الوجهات السياحية حيوية على مستوى العالم، لافتا إلى أن جزيرة ياس قدمت للعالم قصة نجاح تجسّد في كل يوم دورها كوجهة عالمية المستوى داعمة للنمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز جاذبية أبوظبي للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيعزز هذا الاستثمار الزخم الذي حققته جزيرة ياس، عبر ما ستقدمه من تجارب وعروض جديدة في مجالات الضيافة والترفيه لتلبية التطلعات المتجددة لزوارنا، ومع مواصلة أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والترفيه، نركّز على تحقيق قيمة مستدامة للمقيمين والزوار والأجيال القادمة، ودعم النمو المستدام للإمارة وطموحاتها في التنويع الاقتصادي.

ويمثّل هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته أكثر من 12 مليار درهم، والذي يأتي منفصلاً عن مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس، أبوظبي الذي أُعلن عنه سابقاً؛ خطوة مهمة في رسم ملامح النمو طويل الأمد لجزيرة ياس، بالاستناد إلى مكانتها العالمية المميزة، ومواصلة تعزيز تنوع التجارب والوجهات التي توفرها.