حقيقة "مشروب صيني يحتوي على براز الماعز"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور يدّعي ناشروها أنها "لشراب رائج في #الصين يشكّل براز الماعز أبرز مكوّناته". إلا أنّ هذا الادعاء خاطئ. فما يظهر في الصورة هو شراب "بابل تي" (#bubble tea) التايواني الشهير. أما صورة العنزة، فمركّبة.

يضمّ المنشور أربع صور لمشروب بنيّ اللّون فيه حبيبات سوداء. وتبدو في إحدى هذه الصور عنزة تخرج من مؤخّرتها هذه الحبيبات مباشرة إلى الكوب.

وعلّق ناشرو الصور بالقول إن ما يظهر في الصور هو "براز ماعز والطلب عليه مرتفع حالياً في الصين لأنّه غنيّ بالبروتين".

وتابعوا أن "البراز يمكن تقديمه مع العصير وحليب الصويا وغيرها من السوائل".

حصد المنشور باللغة العربيّة عشرات آلاف التفاعلات في موقع فايسبوك. كما انتشر في السياق نفسه بالإنكليزيّة مع مئات المشاركات.

إلا أنّ الادعاء بأن هذا الشراب مصنوع من براز الماعز لا أساس له.

فما يظهر في الصورة هو أحد أنواع الشاي الشهيرة التي تقدّم في تايوان والمعروفة باسم bubble tea، أو شاي الفقاعات.

أما الحبيبات فيه فهي حبيبات التابيوكا المستخرجة من نبتة الكاسافا.

وقد أظهر التفتيش عن الصور أنّ ثلاثاً منها منشورة على موقع "تشاينا بوست" ضمن مقال تناول كيفيّة تقديم "شاي الفقاعات" في تايوان.

وقد نشر مقهى يحضّر هذا الشراب إحدى الصور عبر حسابه الرسميّ على إنستغرام.

ولدى البحث عن صورة العنزة تبيّن أنها مأخوذة من مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب في العام 2009. وعمد المروّجون للخبر الزائف إلى تركيبها فوق كوب الشاي.

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