«حمدان بن محمد للتصوير» تُطلق كتاب «فوتوغرافيا.. سرد الصورة»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق جزءين من كتابها «فوتوغرافيا.. سرد الصورة»، في جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث.

وقال علي خليفة بن ثالث: «إن الارتقاء بالوعي الفنيّ والتجربة الثقافية البصرية المتكاملة، من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، راعي الجائزة، ومن هذا المنطلق نُهدي عشاق الثقافة البصرية جزئين يحويان 220 مقالاً عن فنون التصوير ومدارسه وكل المهارات السابحة في فلكه، وقصصاً مُلهِمة مُشوّقة عن تجارب نجاحٍ وأمل.. وتجارب يأسٍ وإحباط.. وحكايات عن قصص إنسانية مؤثرة صنعت الصورة فارقاً فيها».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك: «الصورة في جوهرها بمثابة وثيقة تحتفظ بتفاصيل قد تعجز الكلمات أحياناً عن استعادتها، ومن هنا نلتقي مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي في مساحة مشتركة تجمع الصورة بالذاكرة، والثقافة بالتوثيق».