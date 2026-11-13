بينو رحمن.. موظف بنك يُتوَّج بالجائزة الكبرى لـ «حمدان بن محمد الدولية للتصوير»

من تفاصيل الحياة اليومية، وملامح الوجوه التي تختصر حكايات الصبر والأمل، يستمد المصور البنغلاديشي، بينو رحمن، الفائز بالجائزة الكبرى في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، موضوعاته باحثاً بعدسته عما يتجاوز المشهد الظاهر، وما تختزنه حياة الناس من تجارب ومشاعر وقصص تستحق أن تُروى. وبينما يعمل موظفاً في أحد البنوك، وجد في التصوير الفوتوغرافي مساحة موازية لاكتشاف العالم والاقتراب من الإنسان، وتحويل اللحظات العابرة إلى صور تحمل ذاكرة المكان وأثر التجربة الإنسانية.

بدأت علاقة بينو رحمن بالكاميرا عام 2012 من باب الهواية، مستثمراً أوقات فراغه والعطلات الأسبوعية في التجوّل والتقاط الصور من محيطه، قبل أن يتحوّل هذا الاهتمام تدريجياً إلى شغف قاده إلى مسابقات ومحافل دولية، وصولاً إلى الفوز بالجائزة الكبرى في «حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي»، عن صورته «جدران بلا سقف»، التي توثق عائلة تنام بين الجدران الخرسانية المتبقية من منزلها، وسط الأنقاض التي خلّفها حريق هائل في أحد الأحياء المكتظة بمدينة دكا.

من الهواية إلى الشغف

وعن بداياته، قال رحمن لـ«الإمارات اليوم»: «أنا موظف بنك، ودخلت عالم التصوير في عام 2012 من منطلق الهواية، حيث كنت أستغل أوقات الفراغ وأحمل الكاميرا وأخرج بحثاً عن لقطات في محيطي، ولاسيما في أيام العطلة الأسبوعية، ومع مرور الوقت تحوّلت الهواية البسيطة إلى شغف حقيقي».

ولم يكن تطور تجربته مرتبطاً بمجرد زيادة عدد الصور التي يلتقطها، بل بتكوين رؤية خاصة في التعامل مع المشاهد والتفاصيل، والبحث عن عناصر استثنائية في الأشياء المألوفة، وأضاف: «كنت أحاول دائماً أن أستخرج شيئاً استثنائياً من المشاهد العادية، وحتى في الأوقات التي لا أتمكن فيها من التقاط الصور، كنت أشاهد صور الآخرين، وأبدأ بطرح الأسئلة حول الصور وما يميزها، وما يجذبني إليها، وهذه الأسئلة هي التي ساعدتني على تطوير نفسي، وصقل الرؤية والتأمل البصري لدي».

اعتمد رحمن على التعليم الذاتي في تطوير موهبته، مؤمناً بأن الشغف والممارسة المستمرة يمثلان أساس التعلم، وأن الإنسان يستطيع أن يكتسب الكثير حين يمارس عملاً يحبه. كما يؤكد أنه لم يكن يسعى إلى الجوائز أو الشهرة بقدر اهتمامه بتطوير تجربته والاقتراب أكثر من الموضوعات التي تستوقفه، وهو ما جعل فوزه بالجائزة الكبرى في «هيبا» لحظة استثنائية في مسيرته.

ويستعيد تلك اللحظة قائلاً: «عندما ذهبت إلى الحفل الخاص بتوزيع الجوائز، توقعت الفوز بالمركز الثالث، وسيكون كافياً بالنسبة لي، ولكن إعلان فوزي بالجائزة الكبرى جعلني عاجزاً عن التعبير، ولم أتمكن من النوم، وشعرت بأن حياتي قد تغيرت بالكامل، لأن هذه الجائزة تضعني أمام مسؤولية كبيرة».

حضور دولي

ومع تطور تجربته، بدأ رحمن المشاركة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، حيث ترشحت أعماله لجوائز عدة، وحقق بعضها مراكز متقدمة، وهو ما منحه دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتطوير أسلوبه. وفي عام 2019، اختير ضمن قائمة أفضل المصورين على مستوى الدول، ممثلاً لبنغلاديش في قائمة «كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي»، التي نظمتها جهات فوتوغرافية أوروبية وأميركية بالتعاون في ما بينها.

وكانت تلك المشاركة فرصة للسفر إلى النرويج للمرة الأولى، بدعم من البنك الذي يعمل به، في تجربة شكلت محطة مهمة في انفتاحه على المشهد الفوتوغرافي الدولي. وخلال السنوات الخمس الماضية، تمكّن من تحقيق أكثر من 100 تقدير وجائزة واعتراف دولي، كان آخرها الفوز بجائزة سيينا الدولية للتصوير الفوتوغرافي في إيطاليا، قبل أن يضيف إلى سجله الجائزة الكبرى لـ«هيبا».

حكاية الصمود

وراء صورة «جدران بلا سقف» حكاية بدأت بعد حريق كبير اندلع في أحد الأحياء العشوائية المكتظة بالسكان في العاصمة البنغلاديشية دكا، لم تكن الصورة نتاج ترتيب مسبق أو مشهد جرى إعداده بعناية، بل جاءت نتيجة اقتراب المصور من مكان الحدث، ومحاولته رصد ما خلفته الكارثة في حياة السكان.

وعن ظروف التقاطها، قال رحمن: «التقطتُ الصورة صباحاً في أحد الأحياء العشوائية المكتظة بالسكان في مدينة دكا في العاصمة البنغلاديشية، وكان ذلك بعد اندلاع حريق كبير في اليوم السابق، إذ قررت بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذهاب إلى المكان، وقد وصلت قرابة الرابعة والنصف فجراً، إذ قررت التقاط الصورة قبل بدء دوامي في البنك، ووجدت العديد من المصورين في ذلك الوقت».

واستخدم رحمن طائرة مسيّرة لالتقاط الصور من زاوية جوية، وهو ما أتاح له توثيق المشهد بصورة أوسع، لكنه لم يكن قادراً على تمييز تفاصيل اللقطات بدقة أثناء التصوير، بسبب محدودية الشاشة الصغيرة، وأضاف: «كان الكثير من السكان لايزالون نائمين، فيما كانت بعض الأماكن خالية تماماً من السكان، ولكن بما أنني استخدمت الدرون في التصوير، كان من الصعب أن أعرف طبيعة الصور التي التقطتها من خلال الشاشة الصغيرة أثناء التصوير، ولكن عندما عدت إلى المنزل ونقلت الصور إلى جهازي، اكتشفت ست صور لافتة، وكانت هذه الصور من بينها».

ولم تكن قوة الصورة بالنسبة إليه في توثيق آثار الحريق والدمار فحسب، بل في ما تكشفه عن قدرة الإنسان على مواصلة الحياة رغم قسوة الظروف. ويشير إلى أن سكان تلك المناطق اعتادوا مواجهة الحرائق بصورة شبه سنوية، وأن التحديات التي يعيشونها لا تنتهي بانتهاء الحريق، بل تبدأ بعدها رحلة أخرى لإعادة بناء ما فقدوه واستعادة تفاصيل حياتهم اليومية.

وفي وصفه لهؤلاء السكان، يستحضر رحمن صورة طائر الفنيق، الذي ينهض من بين الرماد، معتبراً أنهم يجسدون هذه القدرة على النهوض من جديد، وإعادة بناء حياتهم رغم الخسائر. كما يرى أن بساطة الحياة التي يعيشونها لا تلغي ما يمتلكونه من قوة وشجاعة وقدرة على التحمل، وأن الروابط الإنسانية تظل قائمة حتى في أقسى الظروف، وهو ما تعكسه صورة العائلة النائمة بين بقايا الجدران.

ويضيف أن هذه السمة تمثل، في نظره، إحدى أبرز نقاط القوة التي تميز شعب بنغلاديش، رغم أن بلاده تُعد من أكثر البلدان كثافة سكانية، إذ يمتلك الناس قدرة لافتة على التكيف مع الظروف الصعبة، وتجاوز آثار الدمار، وإدارة حياتهم بإمكانات محدودة.

الإنسان في قلب الصورة

تحتل الحياة اليومية والقصص الإنسانية مساحة أساسية في تجربة رحمن، الذي يميل إلى تصوير الناس والبورتريه، أكثر من اهتمامه بالأنماط الأخرى من التصوير الفوتوغرافي، مثل الحياة البرية والطبيعة، فهو يرى أن حضور الإنسان يمنح الصورة بعداً يتجاوز قيمتها التوثيقية، ويضيف إليها روحاً وحكاية تجعلها أكثر قدرة على التواصل مع المتلقي.

وفي هذا السياق، يقول إنه يؤمن بأن الصورة تكتمل بوجود الروح البشرية، وإن غيابها يجعل العمل أقرب إلى التوثيق البصري للمشهد، من دون الأبعاد الإنسانية التي تمنحه خصوصيته لذلك، يحرص خلال رحلاته على التقاط صور الناس في لحظاتهم العفوية، وما تحمله ملامحهم وتفاصيل حياتهم من دلالات.

ولا يضع رحمن خططاً مسبقة للتصوير عندما يسافر، بل يترك للمكان وعناصره الجمالية فرصة قيادته إلى الصورة، ويمنح نفسه مساحة لاكتشاف ما يحيط به والتفاعل معه. ويختلف ذلك عن أسلوبه في التصوير داخل بنغلاديش، حيث يميل إلى وضع خطط مسبقة لتصوير الأماكن والناس، وكذلك المشاهد الطبيعية.

القصة قبل المعدات

ومع التطور المتسارع في تقنيات التصوير ومعداته، لا يرى رحمن أن تحديث الكاميرات والأدوات بصورة مستمرة شرط لتطوير التجربة أو إنتاج صور ذات قيمة، إذ لا يحرص على استبدال معداته سنوياً، وقد ينتظر سنوات قبل إجراء أي تحديث عليها.

ويستند في ذلك إلى قناعة مفادها أن قيمة الصورة لا تتحدد بإمكانات الكاميرا وحدها، بل بالقصة التي تحملها، وبطريقة التفكير التي تقود المصور إلى اكتشافها والتقاطها، فالمعدات، مهما بلغت درجة تطورها، تظل أدوات في يد المصور، بينما تتشكّل خصوصية الصورة من قدرته على الرؤية والتأمل، واختيار اللحظة التي تختصر حكاية إنسان أو تكشف جانباً غير مألوف من الحياة.

وبين وظيفته اليومية في البنك وشغفه الذي يأخذه إلى الشوارع والأحياء والبلدان، يواصل بينو رحمن البحث عن تلك اللحظة التي تمنح الصورة معناها، مؤكداً أن ما يبقى في ذاكرة المتلقي ليس بالضرورة جمال المشهد أو دقة التفاصيل، بل الحكاية الإنسانية التي تنجح العدسة في التقاطها.

تعليم الصغار

يحب بينو رحمن الحرية والانطلاق، وقد بدأ بالتخطيط لمشروع يعود بالمنفعة على الصغار، إذ يطمح إلى تعليم الصغار التصوير الفوتوغرافي، وقال رحمن إن الأطفال يمضون أوقاتاً طويلة على الشاشات، وأن منحهم التعليم في مجال إبداعي كالتصوير، سيفيدهم في المستقبل، وهذا المجال قد يؤمن لهم قواعد متينة للشخصية أيضاً، مشيراً إلى أنه سيبدأ بالتخطيط لتحقيق هذا الهدف.

. التقطتُ الصورة صباحاً في أحد الأحياء العشوائية المكتظة بالسكان في مدينة دكا، بعد اندلاع حريق كبير في اليوم السابق.